الحويج: هناك مضاربين “أجانب” يتحكمون في الزراعة والدواجن واللحوم

أخبارليبيا24

أقر وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج الوزير. وجود مضاربين “أجانب” يتحكمون في الزراعة ومحاصيلها والتوزيع والبيع في الدواجن واللحوم.

وأكد الحويج في تصريحات صحفية أن المضاربين الأجانب استغلوا غياب الرقابة وتحكموا في سوق السلع الغذائية.

وحمل الوزير جهاز الحرس البلدي مسؤولية متابعة الأسعار الصادرة من وزارة الاقتصاد باعتبارها اختصاصه.

وشدد الحويج على جهاز الحرس البلدي مخاطبة البلديات لوضع التسعيرة في كل بلدية على حده.

وأوضح أن أسعار الخبز خلال الأيام المقبلة ستشهد انخفاضا بناءً على اتفاقهم مع الخبازين على بيع 4 أرغفة وزن (50 – 60) غرام بدينار واحد.

وأكد أن بيع 3 أرغفة بدينار واحد حاليا مخالفة من المخابز، موضحًا أن سعر قنطار الدقيق يباع بـ280 دينارا كحد أعلى وفق الأنواع المتوفرة في السوق المحلي.