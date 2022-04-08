الحويج: هناك مضاربين “أجانب” يتحكمون في الزراعة والدواجن واللحوم

8 أبريل، 2022 11:23 م
8
محمد الحويج

أخبارليبيا24

أقر وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج الوزير. وجود مضاربين “أجانب” يتحكمون في الزراعة ومحاصيلها والتوزيع والبيع في الدواجن واللحوم.

وأكد الحويج في تصريحات صحفية أن المضاربين الأجانب استغلوا غياب الرقابة وتحكموا في سوق السلع الغذائية.

وحمل الوزير جهاز الحرس البلدي مسؤولية متابعة الأسعار الصادرة من وزارة الاقتصاد باعتبارها اختصاصه.

وشدد الحويج على جهاز الحرس البلدي مخاطبة البلديات لوضع التسعيرة في كل بلدية على حده.

وأوضح أن أسعار الخبز خلال الأيام المقبلة ستشهد انخفاضا بناءً على اتفاقهم مع الخبازين على بيع 4 أرغفة وزن (50 – 60) غرام بدينار واحد.

وأكد أن بيع 3 أرغفة بدينار واحد حاليا مخالفة من المخابز، موضحًا أن سعر قنطار الدقيق يباع بـ280 دينارا كحد أعلى وفق الأنواع المتوفرة في السوق المحلي.

8 أبريل، 2022 11:23 م
8

مقالات ذات صلة

تجار الخضروات_شرق ليبيا

تجار الخضروات في شرق ليبيا يطالبون بإعادة النظر في الأسعار المحددة

9 أبريل، 2022 12:09 ص
مصطفى صنع الله

صنع الله: ديون المؤسسة وصلت 6.5 مليار وشركات عجزت عن توفير المرتبات

8 أبريل، 2022 11:40 م
أموال الليبيين في البنوك المالطية

احميمة يبحث آلية رفع التجميد عن أموال الليبيين في البنوك المالطية

8 أبريل، 2022 9:02 م
السلطات الأمنية في تونس

بتهمة المشاركة في محاولة الانقلاب .. نواب تونسيون أمام “مكافحة الإرهاب”‎‎

8 أبريل، 2022 8:53 م
زر الذهاب إلى الأعلى