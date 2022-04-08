التعادل السلبي يحسم لقاء الخليج والنصر

أخبار ليبيا 24

انتهت مواجهة خليج سرت وضيفه النصر بالتعادل السلبي دون أهداف، وذلك في المباراة التي جمعت الفريقين مساء الخميس على أرضية ملعب مدينة سرت.

وكانت مواجهة الخميس مؤجلة من مباريات الجولة السادسة من مرحلة الإياب للدوري الليبي الممتاز لكرة القدم.

وبهذا التعادل صعد خليج سرت إلى المركز التاسع قبل الأخير برصيد 9 نقاط. متقدما بفارق نقطة وحيدة أمام التحدي صاحب المركز الأخير.

أما النصر فقد رفع رصيده إلى 30 نقطة في المركز الثالث آخر المراكز المؤهلة إلى سداسي التتويج. ويتخلف النصر عن صاحب المركز الثاني الأخضر بفارق 4 نقاط فيما يتقدم عن أقرب ملاحقيه الهلال بفارق 9 نقاط.