احميمة يبحث آلية رفع التجميد عن أموال الليبيين في البنوك المالطية

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ناقش وكيل الشؤون القنصلية بوزارة الخارجية مراد احميمة، آليات رفع التجميد عن أموال المواطنين الليبيين في البنوك المالطية واستردادها.

جاء ذلك خلال لقائه مع السفير المالطي والمبعوث الخاص من الحكومة المالطية إلى ليبيا “تشارلز صليبا”. ويرافقه المبعوث الخاص لمكافحة الهجرة غير الشرعية، حيث أكد احميمة بدء السفارة المالطية منح التأشيرات للمواطنين الليبيين.

من جانبه أكد الوكيل حرص حكومة الوحدة ووزيرة الخارجية نجلاء المنقوش، على تعزيز علاقات التعاون القائمة بين البلدين الصديقين.