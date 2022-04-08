أكبر سحب تاريخي للنفط لوكالة الطاقة الدولية من احتياطي الطوارئ

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قررت، وكالة الطاقة الدولية إصدار جديد للنفط، هو الأكبر في تاريخها، من احتياطي الطوارئ بنحو 120 مليون برميل، في محاولة لتعزيز الإمدادات التي تراجعت بسبب الحرب الروسية في أوكرانيا.

ووفق بيان وكالة الطاقة الدولية، الصادر الخميس، فإن الدول الأعضاء تلتزم بالإفراج عن 120 مليون برميل من احتياطي الطوارئ، على مدى 6 أشهر مقبلة.

حجم السحب التاريخي لوكالة الطاقة

وتشكل الولايات المتحدة الحصة الأكبر في السحب من الاحتياطي النفطي، بنحو 60.559 مليون برميل، تليها اليابان بمقدار 15 مليون برميل، ثم كوريا الجنوبية بنحو 7.23 مليونًا.

وتقرر أن تفرج ألمانيا عن 6.48 ملايين وفرنسا عن 6.047 ملايين وإيطاليا عن 5 ملايين برميل، من احتياطيات النفط الطارئة.

كما ستفرج المملكة المتحدة عن 4.408 مليون برميل من احتياطي الطوارئ، في حين ستفرج إسبانيا عن 4 ملايين. وتركيا عن 3.06 مليون برميل نفط.

وتلتزم بولندا بالإفراج عن 2.298 مليون وأستراليا عن 1.608 مليون وهولندا عن 1.6 مليون برميل من الاحتياطيات الطارئة.

وتفرج اليونان عن 624 ألف برميل من النفط، كما ستسحب المجر 531 ألف برميل ونيوزيلندا 483 ألف برميل.

ووفق بيان وكالة الطاقة الدولية، فمن المقرر أن تفرج إيرلندا عن 451 وفنلندا عن 369 ألف برميل من النفط،. في حين ستسحب ليتوانيا نحو 180 ألف برميل وإستونيا و74 ألف برميل من احتياطي الطوارئ.