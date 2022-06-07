بالأرقام.. تعرف على مصروفات الجهات الحكومية والإيرادات لعام 2022

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قال بيان مصرف ليبيا المركزي أن مصروفات مجلس النواب بلغت 319.179 مليون بينما بلغت مصروفات الأعلى للدولة 24.120 مليون.

أما الرئاسي والجهات التابعة له 161.025 مليون ومجلس الوزراء والجهات التابعة له 314.258 مليون.

وبلغ قطاع المالية8.770 مليار ، و الدفاع مليار و359 ، والداخلية 996.016 مليون ، و العدل 402.144 .

أكد مصرف ليبيا المركزي في بيانٍ له أمس الاثنين أنّ قيمة إيرادات مبيعات النفط بلغت حتى 31 مايو 37.4 مليار، إيراد من الأتاوات النفطية بلغ 4.7 مليار، والإيراد من أتاوات سنوات سابقة 11.4 مليار.

في حين بلغت إيرادات الضرائب 602 مليون بينما الجمارك 34 مليون، والاتصالات 146 مليون.

وبيع المحروقات بالسوق المحلي 60 مليون وإيرادات أخرى 210 مليون؛ ليصل مجموع الإيرادات بالكامل إلى 54.6 مليار دينار.

وتأكد وصول إجمالي الإنفاق في الباب الأول المرتبات إلى 16.4 مليار، والباب الثاني النفقات التسييرية بقيمة 2 مليار دينار.

أمّا الباب الثالث فقد بلغت 118 مليون وتمثل منح الطلبة بالخارج عن الربع الأول من هذا العام.

في حين بلغ الباب الرابع الخاص بالدّعم بقيمة 8.6 مليار وميزانية استثنائية بقيمة 4 مليار دينار.

بإجمالي إنفاق في جميع الأبواب يصل إلى 31.1 مليار دينار.

وكشف مصرف ليبيا المركزي عن نفقات وزارة الدفاع والجهات التابعة لها وبلغ إجمالي نفقات وزارة الدفاع 987 مليون دينار.

وبلغت قيمة إجمالي نفقات إدارة الحسابات العسكرية أكثر من 211 مليون دينار.

وبلغت قيمة نفقات الهيئة الوطنية لمتابعة حظر الأسلحة الكيميائية أكثر من 122 الف دينار.

في حين بلغت نفقات جهاز البحوث التطبيقية وتطوير البحوث 21 مليون دينار.

وأيضا بلغت نفقات جهاز التصنيع العسكري أكثر من 26 مليون دينار.

في حين بلغت قيمة نفقات جهاز حرس المنشأت النفطية أكثر من 108 مليون دينار.

كما بلغت ونفقات مركز الخدمات والصيانة 3 مليون دينار ، بإجمالي نفقات لوزارة الدفاع والجهات التابعة لها 1،359 مليار دينار.