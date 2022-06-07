صورة لـ محمد صلاح مع سعد الصغير تثير أزمة

أخبار ليبيا 24 – متابعات

بعد أيام من انتهاء مباراة منتخب مصر ومنتخب غينيا دخل الفنان المصري سعد الصغير، في أزمة على نحو مفاجئ، بسبب صورة لنجم ليفربول محمد صلاح.

حيث تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، صورة نادرة للنجم محمد صلاح في طفولته، خلال خوضه لإحدى المسابقات الخاصة بفرق الناشئين لكرة القدم.

وظهر محمد صلاح في الصورة إلى جانب نجم النادي الإسماعيلي المصري السابق علي أبو جريشة، فيما وقف أمامه أحد زملائه، والذي تشابهت ملامحه مع ملامح وجه المطرب الشعبي سعد الصغير.

ونشر الفنان سعد الصغير هذه الصورة عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، ووجه رسالة إلى “صلاح” خلال تعليقه عليها.

وقال معلقا على الصورة: “حبيبي يا أبو صلاح كان زمانا دلوقتي مع بعض، بس أنا سيبتك تشوف طريقك”. وتابع: “خلي بالكم أنا كنت قبل ما أغني كنت لاعيب كورة جامد مع احترامي لأبو مكة”.

– تفاصيل الأزمة

إلا أن الصورة أثارت أزمة من جانب صاحب الصورة الحقيقي.

حيث كتب الدكتور سعيد السيد صاحب الصورة عبر صفحته الرسمية “فيسبوك”: “السلام عليكم.. أنا الدكتور سعيد السيد عبدالشافي غالي، أنا حابب أوضح للجميع حقيقة اللي حصل من شخصية مشهورة (مغني معروف) وعلى صفحته الرسمية يقوم بانتحال شخصيتي، ويكتب على صورتي (مع اللاعب الكبير محمد صلاح) إن هو الموجود فيها ويرد على تعليقات الناس والمتابعين إن هو الموجود بالصورة”.

وأضاف “سعيد”: “ده انتحال شخصية واضح وصريح وسيتم اتخاذ الإجراء القانوني، وسأقوم بالتحدث قريبا بنفسي في فيديو على صفحتي الشخصية وأكتر من مكان إعلامي لتوضيح ما حدث منذ نزول هذه الصورة”.

وتابع سعيد: “رغم تعامل متابعي المطرب الشعبي بسخرية مع كلماته، إلا أن الصبي الذي يتصدر الصورة المتداولة، أخذ الأمر على محمل الجد، وشن الدكتور سعيد السيد هجومًا لاذعًا على سعد الصغير، معتبرًا أن الأخير انتحل شخصيته.

واختتم: “شكرا لكل شخص تكلم بالسلب أو الإيجاب عن سعيد ودي الصفحة الشخصية بتاعتي”.

ومن جانبه حرص الفنان سعد الصغير على توضيح الأمر والرد على اتهام الدكتور سعيد له بانتحال شخصيته. وكتب عبر صفحته الرسمية “فيسبوك”: “مساء الفل على إخواتي وحبايبي اللي في الصورة، ده طبعا مش أنا، أنا آه كنت بلعب كورة بس في المصانع الحربية وكذا نادي آخر”.

وتابع: “كمان أنا خدت الصورة قريبة من شكلي وأنا صغير في مداعبة خفيفة وهزار مع جمهوري الجميل فقط، لكن هذا الشخص ليس أنا”.