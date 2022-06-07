استطلاع.. مطالبات من ليفربول وريال مدريد واليويفا يعتذر

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مع نهاية موسم دوري أبطال أوروبا أبدى نادي ريال مدريد، فى بيان رسمي أصدره صباح الجمعة الماضية، غضبه مما حدث من فوضى فى استاد دي فرانس الذى استضاف نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ليفربول، والذى حصد الملكى لقبه، حيث طلبوا من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا” الحصول على توضيح من المسؤولين عن تلك الأزمة والقضاء على تلك المواقف لعدم تكرارها مستقبلا.

وكانت مباراة ليفربول وريال مدريد تأجلت 3 مرات بسبب مشاهد فوضوية خارج الملعب.

وتأخر دخول عدد كبير من جماهير الرديز، وانطلاق أعمال الشغب، وتعامل قوات الأمن الفرنسية بقوة مع المشجعين وإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع.

وحصل ريال مدريد على لقب دوري أبطال أوروبا 2022 بعدما فاز أمام ليفربول، بهدف نظيف.

ووجه الاتحاد الأوروبي لكرة القدم اعتذاره للجماهير التي عانت خلال نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال يويفا في بيان رسمي: “نود أن نعتذر بصدق لجميع المشجعين الذين واجهوا أو شهدوا أحداثًا مخيفة ومزعجة في التحضير لنهائي دوري أبطال أوروبا في استاد فرنسا في 28 مايو 2022 في باريس، في ليلة كان من المفترض أن تكون احتفالًا”.

مكاتبة ليفربول

في حين كتب ليفربول رسالة جديدة إلى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

وذلك من أجل طلب توضيح حول كيفية إعداد التقرير المخطط له فيما يتعلق بالمشاهد الفوضوية في نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال الرئيس التنفيذي لنادي ليفربول بيلي هوجان نحن ندعو إلى إجراء تحقيق وليس تقريرًا، أعتقد أن هذين شيئين مختلفين للغاية.

وكانت أخبار ليبيا 24 قد أجرت استطلاع في جميع منصاتها على مواقع التواصل الاجتماعي حول النهائي.

وطرحت أخبارليبيا24 السؤال التالي برأيك من سيفوز بدوري أبطال اوروبا ؟؟

1- ليفربول 2- ريال مدريد.

جاءت التوقعات متفاوته بشأن المبارة بعدد 350 تعليق اغلبها توقع بالفعل فوز ريال مدريد.

أما البعض الاخر بالطبع توقع فوز ليفربول ونجم الفريق المصري محمد صلاح.

واتت المقارنة في التعليقات بين نجم فريق الريال كريم بنزيما ونجم فريق ليفربول محمد صلاح.

نشر المتابعين صور عديدة للنجمين الجزائري والمصري فضلا عن عدد من لاعبي الفريقين.

وفي النهاية حصل ريال مدريد على الدوري محققا الكأس الرابعة عشر من مجموع حصوله على كؤوس الدوري.