بليحق: لجنة سرت خاطبت المفوضية وطالبت بتقرير عاجل لمصروفات الحكومة

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قال الناطق باسم مجلس النواب عبدالله بليحق في صتريحات عبر صفحته على الفيسبوك إن لجنة مناقشة ودراسة مخرجات اجتماع سرت الذي عقد الثلاثاء الماضي، عقدت اجتماعها الأول وخاطبت مفوضية الانتخابات لتقديم تقرير عاجل إليها لرفعه لمجلس النواب

وأكد أن تقرير المفوضية شمل إجراءاتها لإزالة العوائق أمام إجراء الانتخابات، عقب تعذرها في 24 ديسمبر الماضي، وما هو المطلوب من السلطات المختلفة.

واوضح مخاطبة اللجنة الأجهزة الرقابية بتقديم تقارير مفصلة عاجلا حول متابعتها لصرف حكومة الوحدة الوطنية للمال العام منذ توليها.

فضلا عن عمل المصرف المركزي، وإحالة تقاريرها الدورية لمجلس النواب بالخصوص.

ونوه بمخاطبة مصرف ليبيا المركزي بإحالة تقرير مفصل للجنة بشكل عاجل حول أعمال الصرف من المال العام.

وذلك منذ بداية أعمال حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية حتى تاريخه.

وقال بيان مصرف ليبيا المركزي أن مصروفات مجلس النواب بلغت 319.179 مليون بينما بلغت مصروفات الأعلى للدولة 24.120 مليون.

أما الرئاسي والجهات التابعة له 161.025 مليون ومجلس الوزراء والجهات التابعة له 314.258 مليون.

في حين بلغ قطاع المالية8.770 مليار ، و الدفاع مليار و359 ، والداخلية 996.016 مليون ، و العدل 402.144 .

أكد مصرف ليبيا المركزي في بيانٍ له أمس الاثنين أنّ قيمة إيرادات مبيعات النفط بلغت حتى 31 مايو 37.4 مليار.

وذلك إيراد من الأتاوات النفطية بلغ 4.7 مليار، والإيراد من أتاوات سنوات سابقة 11.4 مليار.