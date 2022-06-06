سميو: سيتم إعطاء الجرعة الرابعة للقاح كورونا لمن هم فوق سن الـ 50 عاما

أخبار ليبيا 24

كشف مدير إدارة التطعيمات بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض، عبدالباسط سميو، اليوم الاثنين، عن صدور التعليمات بالبدء في الجرعة الرابعة من لقاح فيروس كورونا للمواطنين والمقيمين.

وفي تصريح خاص لـ أخبار ليبيا 24 قال سميو: إن “اللجنة العملية التابعة للمركز الوطني أصدرت تعليمات بإعطاء الجرعة الرابعة”. لافتاً أن الفئات المستهدفة بهذه الجرعة هم الأشخاص فوق الـ50 عاماً من ذوي الأمراض المزمنة. ومن يعانون نقصاً في المناعة جراء أمراض مناعية أو أدوية كيميائية.

وأوضح سميو، أن الجرعة الرابعة ينبغي أن تكون من نوع لقاح “فايزر” أو من نوع لقاح الجرعة الثالثة نفسه. مشيراً إلى أن لقاح فايزر سيكون متوفر حتى شهر يوليو لأن صلاحية اللقاح حتى نهاية شهر يوليو المقبل. لافتا أن هناك مخزون لدى المراكز الصحية، وسيتم توزيع شحنات أخرى خلال اليومين المقبلين.

وفي سياق منفصل أضاف سميو، أن الطعوم الروتينية لم تصل بعد باستثناء طعم شلل الأطفال الذي وصل فعلياً إلى البلاد. وتم سحب عينات منه من مركز الرقابة على الأغذية والأدوية. حيث أعطى الإذن باستخدامه بعد ظهور نتائج التحاليل مطابقه، وسيتم توزيعه خلال يومين على كافة المدن والمناطق.