سميو: سيتم إعطاء الجرعة الرابعة للقاح كورونا لمن هم فوق سن الـ 50 عاما

7 يونيو، 2022 12:19 ص
5

أخبار ليبيا 24

كشف مدير إدارة التطعيمات بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض، عبدالباسط سميو، اليوم الاثنين، عن صدور التعليمات بالبدء في الجرعة الرابعة من لقاح فيروس كورونا للمواطنين والمقيمين.

وفي تصريح خاص لـ أخبار ليبيا 24 قال سميو: إن “اللجنة العملية التابعة للمركز الوطني أصدرت تعليمات بإعطاء الجرعة الرابعة”. لافتاً أن الفئات المستهدفة بهذه الجرعة هم الأشخاص فوق الـ50 عاماً من ذوي الأمراض المزمنة. ومن يعانون نقصاً في المناعة جراء أمراض مناعية أو أدوية كيميائية.

وأوضح سميو، أن الجرعة الرابعة ينبغي أن تكون من نوع لقاح “فايزر” أو من نوع لقاح الجرعة الثالثة نفسه. مشيراً إلى أن لقاح فايزر سيكون متوفر حتى شهر يوليو لأن صلاحية اللقاح حتى نهاية شهر يوليو المقبل. لافتا أن هناك مخزون لدى المراكز الصحية، وسيتم توزيع شحنات أخرى خلال اليومين المقبلين.

وفي سياق منفصل أضاف سميو، أن الطعوم الروتينية لم تصل بعد باستثناء طعم شلل الأطفال الذي وصل فعلياً إلى البلاد.  وتم سحب عينات منه من مركز الرقابة على الأغذية والأدوية. حيث أعطى الإذن باستخدامه بعد ظهور نتائج التحاليل مطابقه، وسيتم توزيعه خلال يومين على كافة المدن والمناطق.

 

7 يونيو، 2022 12:19 ص
5

مقالات ذات صلة

الدبيبة يفتتح معرضاً للمنتجات الجزائرية

7 يونيو، 2022 12:46 ص

المصرف المركزي يُعلن عن حجم الإيراد والإنفاق من يناير حتى مايو

7 يونيو، 2022 12:34 ص

مؤكدا أنها ستسهم في تقليل استهلاك الكهرباء.. الدبيبة يوجه بضرورة استكمال توريد العدادات مسبقة الدفع

6 يونيو، 2022 10:16 م
فزع ورعب بسبب فول سوداني

الفزع والرعب يسيطران على رحلة طائرة بسبب (الفول السوداني)

6 يونيو، 2022 9:59 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى