سبها الطبي: معظم المصابين بأمراض معدية قادمين من الخارج

أخبار ليبيا 24

أكدت الناطق باسم مركز سبها الطبي حليمة الماهري، أن معظم المصابين بأمراض معدية من الأفارقة أو ليبيين قادمين من الخارج.

وأوضحت الماهري، أن المرضى الأفارقة لا يتوجهون للمستشفى والمراكز الطبية إلا بعد زيادة مرضهم ووصولهم لمراحل متأخرة.

ولفتت الناطق باسم مركز سبها الطبي، أن هناك احتمالات انتشار الملاريا عند إصابة مواطنين قادمين من الخارج بأمراض معدية. مؤكدة عدم تسجيل أي وفيات بالملاريا حتى الآن، على الرغم من أن هناك فترات لا تتوفر فيها الأدوية.

وأشار الماهري إلى أن المركز يستقبل كل المرضى من كل الجنسيات ويقدم رعاية صحية متساوية للجميع، إلا أن الإجراءات تختلف بين المواطن والأجنبي.