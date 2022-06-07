زيلينسكي: أوكرانيا ستقاتل لاستعادة جميع أراضيها

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قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الثلاثاء، إن أوكرانيا ستقاتل لاستعادة جميع أراضيها التي احتلتها القوات الروسية، في الوقت الذي تقاتل فيه قواته من شارع إلى شارع في سيفيرودونتسك في واحدة من أكثر المعارك البرية دموية في الحرب.

وقال زيلينسكي، عبر رابط فيديو في حدث استضافته صحيفة فاينانشيال تايمز البريطانية: “لقد فقدنا بالفعل الكثير من الأشخاص لدرجة أننا لم نتمكن من التنازل عن أراضينا”. كما قال إن الجمود “ليس خيارا”. “علينا تحقيق تفكيك كامل لأراضينا”.

وجاءت تصريحات زيلينسكي ردا على الاقتراحات القائلة بأن أوكرانيا يجب أن تتنازل عن الأراضي لروسيا لإنهاء الحرب. التي الآن في شهرها الرابع.

وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في مقابلة أجريت معه مؤخرًا إنه من المهم عدم “إذلال” موسكو. وهي التعليقات التي فسرت في أوكرانيا على أنها تعني ضمنا أنه يجب عليها قبول بعض المطالب الروسية.

ولدى سؤاله عن تعليقات ماكرون، قال زيلينسكي: “لن نذل أي شخص، سنرد بالمثل”. وأثناء حديثه. كانت القوات الأوكرانية في أنقاض سيفيرودونتسك تحاول التمسك بمكاسب. قالت كييف إن قواتها حققتها في هجوم مضاد مفاجئ غير الزخم هناك الأسبوع الماضي.

وبرز القتال من أجل المدينة الصناعية الشرقية الصغيرة كمعركة محورية، حيث ركزت روسيا قوتها الهجومية على أمل تحقيق أحد أهدافها المعلنة، للسيطرة الكاملة على مقاطعة لوهانسك المحيطة نيابة عن الوكلاء الانفصاليين.

وقام زيلينسكي، الأحد بزيارة مفاجئة إلى ليسيتشانسك، أظهر بنفسه أن كييف لا يزال لديها طريق مفتوح إلى معقل قواتها.