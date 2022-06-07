حملات مقاطعة البضائع الهندية تتواصل في البلدان الإسلامية

أخبار ليبيا 24 – متابعات

تشهد وسائل التواصل الاجتماعي حملات شعبية لمقاطعة البضائع الهندية. احتجاجا على تصريحات مسؤول في الحزب الحاكم في الهند، بحق النبي محمد صلى الله عليه وسلم.

وانتشر وسمي “مقاطعة المنتجات الهندية” و”إلا رسول الله يا مودي”، على “تويتر”، للمطالبة بمقاطعة المنتجات الهندية. فيما نشر مئات المغردين أسماء الشركات الهندية، باللغات العربية والإنجليزية.

وحقق وسم “إلا رسول الله يا مودي” أكثر من 650 ألف تغريدة على موقع “تويتر” في الدول العربية. بما فيها الكويت وقطر.

و ترافقت الدعوات مع ردود فعل رسمية من الكويت وقطر والسعودية ومنظمة التعاون الإسلامي، وقال نائب وزير الخارجية القطري. والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، ماجد بن محمد الأنصاري الأحد، في تصريحات لوكالة الأنباء القطرية (قنا). إن الوزارة “استدعت السفير الهندي وسلمته مذكرة رسمية برفض قطر القاطع لتصريحات المسؤولة في الحزب الحاكم في الهند ضد الرسول محمد”. فيما قالت وزارة الخارجية السعودية في بيان، أمس الإثنين ، إنها “تشجب وتستنكر تصريحات المتحدث باسم الحزب الحاكم في الهند، ونؤكد رفضنا المساس برموز الدين الإسلامي والشخصيات والرموز الدينية كافة”.

من جهتها، قالت وزارة الخارجية الكويتية في بيان. إنها “استدعت السفير الهندي في الكويت وسلمته مذكرة احتجاج على التصريحات المسيئة للرسول الكريم”.

وأعربت “منظمة التعاون الإسلامي”، في تغريدة على “تويتر”. عن “إدانتها واستنكارها الشديدين للإساءات الأخيرة الصادرة عن مسؤول في الحزب الحاكم في الهند إزاء النبي محمد”.

وكان الحزب الحاكم في الهند، أصدر بيانًا، عقب التصريحات المسيئة. قال فيه إن “دستور الهند يمنح حرية العقيدة والممارسة لكل الأديان ويحترمها جميعا”، فيما خلى البيان من أي اعتذار عن التصريحات.