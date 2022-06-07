حفتر: ما كان لمعركة الكرامة أن تنتصر لولا التأييد الشعبي

7 يونيو، 2022 6:28 م
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أخبار ليبيا 24

أكد القائد العام للقوات المسلحة، المشير خليفة حفتر، على أن ما تنعم به ليبيا اليوم من أمن واستقرار وحرية لم يكن بمحض الصدفة بل دفع ثمنه شهداؤنا.

جاء ذلك في كلمة في احتفالية بملعب شهداء بنينا في بنغازي بالذكرى الثامنة لثورة الكرامة.

وقال حفتر، إن ملحمة النضال ضد الإرهاب انطلقت من أرض بنينا المجاهدة. التي شكلت حصنا منيعا استعصى على الإرهابيين، ولولا أن اتخذت بنينا موقفا مناصرا لما كان لنا أن نعلن انتصارنا في معركة الكرامة. فقد استجاب الأبطال لنداء الوطن.

وأكد حفتر، على أنه ما كان لمعركة الكرامة أن تنتصر لولا التأييد الشعبي. وقال حفتر، إن “معالجة أزمات بلادنا لن تنجح دون أن تكون نابعة من إرادة الشعب”. وأضاف: أن “أي اتفاق للتسوية الشاملة مصيره الفشل ما لم يحظ بتأييد الشعب.

وقال القائد العام للقوات المسلحة: إن “على شعبنا أن يرسم خارطة طريقه دون نيابة من أحد وعندها سيجد الجيش حاضرا بكامل قوته”.

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7 يونيو، 2022 6:28 م
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