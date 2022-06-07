حسين القطراني يجري زيارة إلى السفارة الليبية بالأردن

7 يونيو، 2022 7:35 م
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أخبار ليبيا 24

اطلع نائب رئيس حكومة الوحدة، حسين القطراني، اليوم الثلاثاء، على أوضاع السفارة الليبية بالمملكة الأردنية الهاشمية، حيث كان في استقباله السفير عبد الباسط البدري.

وقالت السفارة الليبية في الأردن، إن هذه الزيارة تأتي ضمن زيارات نائب رئيس الحكومة. وتم خلال الزيارة لقاء أعضاء البعثة الدبلوماسية والتعرف عليهم .

وأضافت السفارة، أن القطراني اطلع على سير عمل البعثة الدبلوماسية والعمل الدبلوماسي.

وذكرت أنه تم خلال اللقاء التطرق إلى ملف الجالية الليبية بالمملكة الأردنية الهاشمية والاطمئنان على أوضاع المرضى المتواجدين بالساحة.

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7 يونيو، 2022 7:35 م
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