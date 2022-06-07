المنفي وعضوا الأعلى للدولة يتحدثون عن احترام ثلاثة مليون ناخب

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بحث رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، أمس الإثنين مع عضوا المجلس الأعلى للدولة، صفوان المسوري، ونزار كعوان، بديوان المجلس آخر مستجدات الأوضاع السياسية في ليبيا.

وأكد اللقاء على احترام رغبة قرابة ثلاثة مليون ناخب، من خلال توافق حقيقي بين مجلسي النواب والدولة.

وذلك للوصول لانتخابات تقبل بنتائجها كافة الأطراف السياسية، لإنهاء المراحل الإنتقالية.

وفي سياق متصل بحث رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، أمس الأحد بديوان المجلس بطرابلس مع عدد من أعضاء المجلس الأعلى للدولة، أبوالقاسم قزيط، علي أبوستة، سعد بن شرادة، آخر مستجدات الأوضاع في البلاد.

في حين تطرق اللقاء إلى الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها البلاد.

وبحث المنفي قضايا المرحلة الراهنة، بالإضافة للمقترحات وبرامج العمل التي تلبي استحقاقات المرحلة.

وفي سياق ليس ببعيد أشاع رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري أجواء من التفاؤل حول إمكانية إنجاز القاعدة الدستورية.

وذلك في الجولة الثالثة من المحادثات الدستورية في القاهرة، لكن برلمانيا نفى ذلك متهما الأخير بـ“التشويش“.

وقال المشري، إن التواصل غير الرسمي مع مجلس النواب بشأن القاعدة الدستورية تبين أنه من الممكن الوصول إلى 95% من نسبة الإنجاز في القاعدة الدستورية“.

ورغم ذلك، توقع المشري حدوث انسداد فيما يتعلق بالجيش وشروط الترشح.

وأكد أن الانسداد لا يتعلّق بمجلس الدولة والنواب بل يتعلق برؤية سياسية تمثل طرفين سياسيين في ليبيا.

وأشار إلى أن ما تبقّى من القاعدة الدستورية ولم ينجز بعد يتعلق باشتراطات الترشح وأحكام المرحلة الانتقالية.