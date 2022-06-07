وسط غموض حول مشاركة ممثلي الجيش .. اللجنة العسكرية المشتركة تجتمع بتونس

أخبار ليبيا 24 – متابعات

تستعد اللجنة العسكرية المشتركة في ليبيا (5+5) التي تضم ممثلين عن الجيش الليبي وممثلين عن قوات غرب البلاد. لعقد جلسة جديدة في تونس، وسط حالة تململ وضعف آمال في تجاوز خلافاتها وتحقيق الأهداف التي بعثت من أجلها.

وتعقد اللجنة اجتماعا في تونس، يوم الأربعاء، برعاية الأمم المتحدة، وسط غموض حول مشاركة الوفد الممثل للجيش الليبي. بحسب ما ذكرته مصادر عسكرية وسياسية رفيعة المستوى لـ ”إرم نيوز“.

وذكرت المصادر، أن النقاط التي ستطرح خلال هذا الاجتماع تشمل بحث توحيد المؤسسة العسكرية، وإخراج المرتزقة. وهي نقاط عالقة منذ التوقيع على اتفاق جنيف الذي قاد إلى وقف إطلاق النار في ليبيا.

وأكد مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الوطني الليبي، اللواء خالد المحجوب، أن اللجنة ستعقد اجتماعا لها. غد الأربعاء، في تونس برعاية البعثة الأممية.

وقال المحجوب إنّ ”اللجنة بصدد تجاوز أزمتها، وستعقد اجتماعها برعاية الأمم المتحدة“. دون أن يكشف ما إذا كان الجيش سيشارك في اللجنة العسكرية المشتركة أم لا.

وفي 9 أبريل الماضي، أعلن ممثلو القيادة العامة للجيش الليبي في اللجنة العسكرية المشتركة (5+5). تعليق كافة أعمال اللجنة لحين النظر في مطالب أعلنوها في بيان مصور، تتعلق بصرف رواتبهم.

ورغم مرور شهرين، لا يزال الغموض يخيم على إمكانية عودة الجيش الوطني إلى اللجنة العسكرية المشتركة، رغم الإعلان عن صرف جزء من رواتبهم.