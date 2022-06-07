العثور على جثة أحد عناصر الأمن العام مقتولا بالرصاص في طرابلس

7 يونيو، 2022 3:09 م
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جريمة قتل
جريمة قتل

أخبار ليبيا 24

أكدت مصادر أمنية، العثور على جثة أحمد الطاهر شوية، مقتولا بالرصاص.

وقالت المصادر، وفق ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، أن شوية”، تابع لجهاز الأمن العام في طرابلس.

واختطفت مجموعة مسلحة مجهولة، مسؤولا في الشرطة من مدينة أجدابيا شرق البلاد أثناء زيارته إلى العاصمة طرابلس.

وقالت وسائل إعلام إن العقيد محمود بورعيبة المغربي، من منتسبي شرطة إجدابيا، اختطف الأحد من قبل مسلحين. بعد أن استوقفوه واعتدوا عليه بالضرب“، مضيفة أن ”المسلحين اقتادوا المغربي الذي كان في زيارة عمل إلى طرابلس، إلى مكان مجهول“.

وكان شبح الاغتيالات، عاد بقوة الى العديد من المدن الليبية، خلال الفترة الأخيرة، وطال عدداً من الشخصيات. آخرهم المغني الشعبي المعروف، أحمد بحور، الذي اغتيل أمام منزله في صبراتة غربي طرابلس، والقيادي في “النواصي” مالك الجبو، وغيرهم. بما يكشف عن حالة الانفلات الأمني الكبير.

7 يونيو، 2022 3:09 م
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