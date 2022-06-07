الحويج يؤكد توفر الدقيق وعدم وجود أي ميزانية لأضاحي العيد

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قال وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الدبيبة محمد الحويج في تصريحات صحافية أمس الأثنين أن الدقيق متوفر وتطمح وزارته لتوفيره محليًا، منوهًا إلى أن الوزارة ستتعاقد في الوقت الحالي مع صفقة لتوازن السوق فقط، مشجعًا على توفير القمح وعمل المصانع والمطاحن لتوفير لفرص العمل للمواطن.

واوضح أن لا أزمة في توفر الدقيق، والأزمات التي تحصل سببها بعض المضاربين وتجار الأزمات.

وأكد أن القطاع الخاص يستورد والوضع مطمئن، ونحتاج فقط إلى مساعدة البنك المركزي لإعطاء الأولوية لاستيراد المواد الأساسية للمواطنين.

وأشار إلى أن صندوق موازنة الأسعار مجمد ولم يخصص له أي دعم لتوفير السلع، والدعم للمحروقات فقط.

ونوه إلى أن علاوة الأسرة بديل لدعم السلع الأساسية وفقًا للجهات المختصة.

وأشار إلى أن الدولة لم تخصص أي ميزانية لأضاحي العيد، والبرلمان لم يعتمد ميزانية بعد.

واعتقد أن تلجأ الوزرة إلى اتباع الطريقة التي تمت العام الماضي بتوفير أضاحي للأسر المحتاجة.

وذلك عن طريق المشاريع الاجتماعية عبر بعض الشركات التي تكفلت بتوفير 250 ألف أضحية للأسر محدودة الدخل.

وأعرب عن أمله يأن يقوم المصرف المركزي بتسهيل فتح الاعتمادات للتجار بما يسهم في توفير عرض أكثر للسلع في السوق.

وأكد أن جميع القرارات الصادرة عن الوزارة كلها وفق قوانين صادرة في السابق من الجهات التشريعية.

ومن ثَمّ يجب تطبيقها عبر أدوات التنفيذ والأجهزة الضبطية بالتعاون مع البلديات.

في حين نوه إلى أن الوزارة على تواصل مستمر مع البلديات لتشكيل لجان تتابع تنفيذ القرارات التي تصدر عن رئاسة الوزراء أو أي وزير مختص.