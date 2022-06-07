الجراري : خاطبنا وزير المواصلات لمناقشة معاناة الليبيين على الحدود

أخبارليبيا24- خاص

أكد رئيس الغرفة التجارية الليبية المصرية المشتركة ابراهيم الجراري أنه خاطب وزير المواصلات لعقد اجتماع لمناقشة معاناة المواطن الليبي على الحدود المصرية.

وقال الجراري في تصريح لـ”أخبارليبيا24″ :”خاطبنا وزير المواصلات لسرعة عقد اجتماع عاجل مع الجانب المصري لمناقشة الصعوبات والعراقيل التي يتعرض لها المواطن الليبي في الحدود المصرية بمنفذ امساعد”.

وأوضح رئيس الغرفة المشتركة أن الاجتماع سيناقش سوء معاملة ودفع رسوم باهضة أثقلت كاهل المواطن الليبي .

وتابع الجراري :”طلبنا من الوزير من خلال تواصله مع كل المدن الليبية في إطار كسر المركزية وخاصة مع المدن الحدودية. وأشرنا في كتابنا ماتناولته وسائل الإعلام حول المعاملة السيئة التي يتعرض لها المواطن الليبي والمرضى منهم”.

وذكر رئيس الغرفة :”أكدنا للوزير أننا قادرين على التنسيق لهذا الاجتماع في مصر وسنكون معكم في هذا الاجتماع للمساهمة في تحضيره والترتيب له”.

وكان رئيس مباحث جوازات طبرق عقيد علي الغزالي. مدير إدارة مباحث الجوازات مخاطبة جهات الاختصاص بالحكومة الليبية بتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل مع الجانب المصري.

وشدد الغزالي على ضرورة اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لرفع المعاناة عن المواطنين الليبيين أثناء دخولهم وخروجهم من مصر .

وأكد رئيس المباحث أن المواطن الليبي يتعرض أثناء سفره لجمهورية مصر لغرض الزيارة أو العلاج بمنفـذ السلوم البري لسـوء المعاملة والتعقيد في الإجراءات.

كما طالب، فرج بوالخطابية، رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق، المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب بالتدخل لدى الجانب المصري بشأن الرسوم المفروضة على الليبيين المسافرين برًا إلى مصر عبر منفذ السلوم.

وقال بوالخطابية، لأخبار ليبيا 24، إنه طالب عقيلة بالتواصل مع الجانب المصري ومحافظ مطروح لإنهاء هذه الأزمة، بناء على الشكاوى المقدمة من المواطنين الليبيين المسافرين إلى مصر، حيث يُفرض على كل مُسافر دفع 350 جنيها مصريا في الدخول والخروج، بالإضافة إلى مبلغ 25 دولار أمريكي