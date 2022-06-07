“بقرة” تواجه تهمة القتل وتعاقب بالسجن لمدة عام

أخبار ليبيا 24 – متابعات

يبدو أن الاعتقال والحبس لم يعد مقتصرا فقط على بني البشر بل وصل إلى الحيوانات.

حيث أعلنت الشرطة في جنوب السودان أنها اعتقلت بقرة بتهمة قتل صبي يبلغ عمره 12 عاما بطريقة وحشية.

وذكرت صحيفة “ديلي ستار” البريطانية، الثلاثاء، أن الشرطة في جنوب السودان أكدت أنها اعتقلت البقرة وصاحبها.

جاء ذلك بعد أن هاجمت البقرة صبيا في مزرعة قريبة في ولاية البحيرات.

وكشفت تقارير عن أن الهجوم كان شرسا للغاية لدرجة أن الطفل قتل على الفور.

وقال المتحدث باسم شرطة جنوب السودان، إليجاه مابور، “إن الوحش قيد الاعتقال في مركز الشرطة بمقاطعة رومبيك”.

وأوضح أنه تم نقل الصبي إلى المستشفى حيث جرى تشريح جثته، ثم نقل إلى منزل ذويه لموارته الثرى.

ومن المتوقع أن تواجه البقرة تهمة القتل، وستسجن في حال إدانتها لمدة عام.

جدير بالذكر أن واقعة اعتقال حيوان وتوجيه اتهام إليه ليست الأولى في دولة جنوب السودان.

حيث تم القبض على خروف من قبل، حيث وجهت إليه تهمة قتل امرأة تبلغ من العمر 45 عاما.