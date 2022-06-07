الاتفاق على زراعة أكثر من مائة ألف هكتار من القمح في الجنوب الليبي

أخبار ليبيا 24

أطلقت هيئة تنمية المشاريع الزراعية بالجنوب مبادرة لتفعيل التعاون بين القطاع العام والخاص لزراعة وتنمية إنتاج أكثر من مائة ألف هكتار من القمح الطري والصلب. للبدء في تعزيز حالة الاكتفاء الذاتي لليبيا من القمح، أو المساهمة في تخفيف نسبة الاعتماد استيراده.

وأوضح رئيس هيئة تنمية المشاريع الزراعية بفزان عمر بوسعدة لوكالة أخبار ليبيا 24. إن الحرب الروسية الأوكرانية وانعكاساتها على توريد القمح دفع بالاتجاه للتفكير بشكل جدي. في تنمية زراعته محليا وخاصة في المنطقة الجنوبية التي تتمتع بمساحات شاسعة ومشاريع زراعية قائمة.

وأكد بوسعدة أن الهيئة تواصلت بشكل مباشر مع قطاعات الزراعة وجمعيات المزارعين وأصحاب الدوائر الزراعية. لتوحيد الجهود في تعزيز زراعة القمح، مبينا أنهم درسوا كل التحديات والعراقيل والتي من أهمها موضوع إمدادات الكهرباء والأسمدة ومافي حكمها. وهو ما تعالجه الهيئة بالتعاون مع جميع من لهم علاقة و دراية بمجال زراعة القمح.

وأشار إلى أن الهيئة قد لا تستطيع توفير كل احتياجات ليبيا من القمح. ولكنها ستتمكن في حال استمرت المبادرة وتعزز التعاون من تخفيف اعتماد ليبيا على الاستيراد من الخارج. والذي صارت تحفه الكثير من المخاطر في ظل الحرب الروسية الأوكرانية وارتفاع تكلفة النقل عن ذي قبل.