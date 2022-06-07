اكتشاف كوكب جديد أكبر بأربعة أضعاف من الأرض

أخبار ليبيا 24 – متابعات

كشف فريق دولي من علماء الفلك عن أرض عملاقة جديدة، أكبر بأربعة أضعاف من كوكب الأرض.

وهي تدور حول نجم على بعد 36.5 سنة ضوئية فقط.

وتم اكتشاف الكوكب الخارجي، الذي أطلق عليه (روس 508 ب)، فيما يسمى بالمنطقة الصالحة للسكن لنجم خافت يدور حوله كل 10.75 يوما.

* كوكب صالح للسكن

ورصد علماء الفلك (روس 508 ب) باستخدام المرصد الفلكي الوطني لتلسكوب سوبارو الياباني في هاواي.

باستخدام أداة الأشعة تحت الحمراء دوبلر (IRD) وتم وصفه في ورقة بقيادة عالم الفلك هيروكي هاراكاوا.

وذكرت صحيفة “ديلى ميل” البريطانية، إن هذا أسرع بكثير من مدار الأرض البالغ 365 يوما.

لكن النجم الذي يدور حوله (روس 508 ب) أصغر بكثير وأخف من شمسنا.

وعلى الرغم من وجود (روس 508ب) في منطقة “معتدلة”، حيث لا يكون الجو حارا جدا ولا باردا جدا لوجود الماء السائل.

إلا أن الخبراء تعتقد أنه من غير المحتمل أن يكون صالحًا للحياة كما نعرفها. وبناء على ما هو معروف عن حدود الكتلة الكوكبية.

* الانحراف المداري

فمن المرجح أن يكون العالم الجديد أرضيا أو صخريا تماما مثل الأرض، وليس غازيا. ولا يزال الانحراف المداري الدقيق للكوكب غير معروف.

ويمكن أن توفر المزيد من الدراسات حول هذا الأمر معلومات مهمة حول أصل الكوكب.

وقال علماء الفلك في ورقتهم البحثية: “يوضح اكتشافنا أن البحث بالأشعة تحت الحمراء القريبة من RV يمكن أن يلعب دورا حاسما في العثور على كوكب منخفض الكتلة حول أقزام M باردة مثل Ross 508”.

ويشير الاكتشاف الجديد إلى أن عمليات المسح المستقبلية للسرعة القطرية في الأطوال الموجية للأشعة تحت الحمراء لديها القدرة على الكشف عن عدد كبير من الكواكب الخارجية التي تدور حول نجوم قاتمة.