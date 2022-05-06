فاسيلي نيبينزيا: الغرب كان ينتظر الفرصة لشن حرب اقتصادية على موسكو

أخبارليبيا24

اتهم مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا. الغرب بأنّه كان ينتظر “الفرصة” لشنّ حرب اقتصادية على موسكو و”الضغط عليها”.

وأكد نيبينزيا. أنّ ما تشهده أوكرانيا هي حرب بالوكالة يخوضها الغرب ضد روسيا. موضحًا أنّ الغرب يبدو كأنه كان ينتظر هذه اللحظة لبدء القمع ضد روسيا.

وتابع المندوب الروسي:”إذت تحدثنا عن الحرب العالمية. فهي بلا شك تشنّ اليوم في المجال الاقتصادي”.

وأضاف بالقول :”ليس لدينا شك في أنّكم كنتم تستعدون لها، لأنّ السرعة التي انطلقت بها هذه العجلة لا تدع مجالاً للشك في أنّكم كنتم تستعدون لذلك مسبقاً وقبل فترة طويلة”.

وأشار إلى أنّ الدول الغربية جمّدت أصولاً روسية بقيمة 300 مليار دولار. إضافة إلى عدد لا يُحصى من العقوبات. ومصادرة الممتلكات الخاصة بالمواطنين الروس. الذين لا علاقة لهم بالعملية العسكرية.

وفرضت بريطانيا، يوم أمس، حظراً على تزويد روسيا بحزمة واسعة من الخدمات الأساسية، مثل المحاسبة والاستشارات والعلاقات العامة، في إطار تشديدها العقوبات على موسكو بعد عمليتها العسكرية في أوكرانيا.