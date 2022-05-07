هيئة الحج والعمرة : عدد الحجاج “3531” ويتعذر الحصول على تأشيرة لمن هم 65 سنة وأكثر

أخبار ليبيا 24

أعلنت هيئة شؤون الحج والعمرة أن عدد حجاج ليبيا هذا العام “3531” حاجًا. بما في ذلك أعضاء البعثة حسب ما أعلنتهُ وزارة الحج السعودية.

وأوضحت الهيئة في بيان لها أن العدد المستهدف من الحجاج لهذا الموسم سيؤخذ حسب تسلسل كشف قرعة الحج للعام 1441هـ /2020م. مشيرة إلى أنه سيتم حفظ الحق لمن لم يبلغهم التسلسل هذا العام.

وأعربت الهيئة عن اعتذارها للفئة العمرية من عمر 65 سنة وما فوق، بأنه لا يمكنهم نيل التأشيرة أو دخول بلاد الحرمين الشريفين في موسم الحج. وذلك حسب اشتراط وزارة الحج السعودية.

كما أكدت الهيئة أنه يتعذر فتح باب التنازلات والاستبدالات والتكريم.