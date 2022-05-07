معرض طرابلس الدولي يستعد للنسخة 48 بمشاركة 6 دول

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أكدت الصفحة الرسمية لوزارة الاقتصاد والتجارة على الفيسبوك أن الهيئة العامة للمعارض تستعد لإطلاق النسخة الــ48 من معرض طرابلس الدولي، خلال الفترة من التاسع وحتى الخامس عشر من شهر مايو الجاري.

واوضحت الوزارة أن فعاليات الدورة الثامنة والأربعين من المعرض الدولي ستكون بمشاركة عدد من الشركات والمؤسسات الحكومية.

وأشارت إلى أن المشاركة ستكون بإضافةً 110 شركات ليبية خاصة وشركات أجنبية من 6 دول. هي إيطاليا وتونس وإندونيسيا والجزائر وتركيا ورومانيا، متخصصة. في الصناعات الغذائية ومعدات المصانع ومواد البناء والإنشاءات.

وفي سياق أخر أوصت اللجنة القانونية بوزارة الاقتصاد والتجارة في حكومة الوحدة الوطنية بأهمية تفعيل قانون المناطق الحرة وتجارة العبور لدعم الاقتصاد الوطني.

وبحسب بيان الوزارة، جاء ذلك خلال اجتماع الوزير محمد الحويج مع اللجنة التي يرأسها الكوني اعبودة أمس الأربعاء.. لاستكمال البيئة التشريعية للقوانين المنظمة لقطاعات الاقتصاد والتجارة والاستثمار.

واستعرضت اللجنة عملها في تطوير اللوائح القانونية بالقانون 23 للعام 2010 بشأن النشاط التجاري العام، وما يتعلق بحماية المستهلك والعلامات التجارية.

كما راجعت اللجنة، اللائحة التنفيذية لقانون رقم 9 لسنة 2010، بشأن تشجيع الاستثمار وإعداد القرارات اللازمة بمقتضاها.

يشار إلى أن تقرير المرصد الاقتصادي الليبي التابع للبنك الدولي حذر من مواجهة ليبيا لتحديات اقتصادية هائلة. في ظل استمرار تفكك مؤسسات الدولة وتحديات اجتماعية، مع توتر الأوضاع السياسية.

ولفت البنك الدولي في التقرير إلى حاجة ليبيا إلى استثمارات عاجلة في البنية التحتية، والمساعدة الاجتماعية للفئات الضعيفة. بما في ذلك حملة تطعيم ضد الجائحة أكثر فعالية وانتظاما.