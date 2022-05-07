توقف العمليات النفطية في ميناء الزويتينة بعد استئنافها بشكل مؤقت

أخبار ليبيا 24

أكد وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية محمد عون توقف التصدير مجدداً من ميناء الزويتينة بعد استئنافه بشكل مؤقت الفترة الماضية.

وقال عون لأخبار ليبيا 24، اليوم السبت، إن استئناف التصدير كان لتوفير مساحة تخزين، ولتجنب حدوث كارثة بيئية.

ولفت وزير النفط والغاز إلى أنه تم تصدير شحنتين اثنين عبر ميناء الزويتينة تقدر بحوالي مليون برميل .

وكانت المؤسسة الوطنية للنفط، قد أعلنت «رفعًا موقتًا» لحالة «القوة القاهرة» بميناء الزويتينة النفطي. مؤكدة أن الميناء عاود العمل بشكل مؤقت .

وقالت المؤسسة في بيان بالخصوص إن تشغيل الميناء يهدف إلى تفادي كوارث بيئية قد تحدث ما لم يتم تفريغ الخزانات. المليئة بالنفط الخام في الميناء، مشيرة إلى أنه أعطيت التعليمات للمشغل شركة الزويتينة بمباشرة شحن النواقل المتاحة. آملة انفراج الأزمة قريبًا.

وقالت المؤسسة في بيان إنها تبذل ما بوسعها من أجل حل كافة المختنقات التي تواجهها في إزاحة خام أبو الطفل والزويتينة. وتخزينهما في الخزانات المخصَّصة بميناء الزويتينة ونظرًا للخاصية الشمعية لخام أبوالطفل، حيث يحتاج إلى التحريك والتسخين المستمر ودون توقف .

وحذرت من حدوث تجمد بالخط وخسائر فادحة قد تصل إلى فقدان تشغيل الخط بالكامل إذا لم تتم معالجة هذه المشكلة. داعية إلى السماح بتشغيل ميناء الزويتينة فورًا أو على أقل تقدير السماح بشحن شحنة واحدة لتخفيف المخزون. والحصول على سعات تخزينية إضافية بالميناء لاستيعاب ما هو موجود بالخط.