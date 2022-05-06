7 آلاف طن من القمح تصل ميناء طرابلس

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وصلت ميناء طرابلس البحري الجمعة، حمولة من القمح تقدر بسبعة آلاف طن على متن السفينة نافين فالكون.

وبحسب إدارة ميناء طرابلس البحري في تصريحات صحفية فقد أظهرت بيانات إدارة الميناء وصول 230 حاوية قبل أيام قليلة محملة بالسلع المتنوعة على متن السفينة “أولغا”.

وبينت إدارة الميناء أنه تم أيضا دخول الناقلة “فينتو دي بونينتي” وعلى متنها أكثر من مائة حاوية من السلع المتنوعة.

يشار إلى أن ميناء طرابلس قد استقبل أيضا قبل ذلك الباخرة “برينسيس آمنة”، وعلى متنها أكثر من 4,300 طن من الدقيق المكيس.

كما ذكرت الإدارة استقبال أرصفة الميناء للسفينة “أي كاي حمزة”، وعلى متنها أربعة آلاف وخمسمائة طن من القمح، والتي كان موعد وصلولها قبل يومين بحسب بيانات إدارة الميناء.

وفي سياق ليس ببعيد كشف السفير الليبي في موسكو، محمد المغربي، أن أول دفعة تجريبية من مادة “الدقيق” قادمة من روسيا ستصل إلى ليبيا بعد 11 مايو الجاري، مبديا اهتمام ليبيا بشراء منتجاتها الزراعية.

وجاء ذلك خلال رحلة عمل للسفير الليبي إلى مدينة يكاترينبورغ الروسية. كشف فيها عن مفاوضات بشأن استيراد الحبوب والطحين، وفق وكالة “تاس” الروسية.

وقال السفير الليبي إنه “منخرط في هذه المحادثات حيث سيجرى شحن دفعة تجريبية. من الدقيق إلى ليبيا بعد 11 مايو عبر شركات روسية مختلفة”، لافتا إلى الحديث. عن 100 ألف طن من المنتج.

ووصف السفير عملية التسليم بالمهمة، مؤكدا وجود صعوبات لوجستية أمامها.. لأنه بعد. العقوبات أصبح من الصعب تسليم السلع.. في إشارة إلى العقوبات الغربية على روسيا. وسحبها من نظام سويفت البنكي.