بعد فقدان الاتصال بهما .. العثور على جثتين لشابين من المرج في البحر

أخبار ليبيا 24

قال رئيس قسم الإعلام وحدة الانقاذ البحري بالمنطقة الشرقية حاتم إدريس إن مهمتهم انتهت فور العثور على جثتي الشابين. حسن موسى العبيدي وإيهاب نوح خطاب بعد سقوط سيارتهما من جرف بحري بالمنطقة.

وأوضح ادريس لأخبار ليبيا 24، اليوم السبت، أن القضية الآن لدى قسم البحث الجنائي الساحل والمرج. لافتاً أن الشابين فقد أهالهم الاتصال بهما بعد إبلاغهما أنهما متوجهان من المرج إلى مدينة بنغازي لغرض التسوق .

وأضاف أن شباب من المنطقة عثروا على جثة أحد الشباب غارقاً في البحر وقاذفتها الأمواج، وابلغوا الجهات المختصة. وفوراً باشرت وحدة التحري والقبض بقسم البحث الجنائي الساحل مع جهات الاختصاص بالبحث عن السيارة وبمراجعة كاميرات المراقبة بالمنطقة. وتتبع أثر السيارة التي كانت بحوزتهما نوع كيا سبكترا رصاصية اللون، تبين دخولها للمنطقة ولم تخرج.

وأشار إدريس إلى أن بعد البحث تم العثور على السيارة واقعة بالبحر من ارتفاع 5 متر تقريباً، مما أدى إلى تحطمها. مؤكداً العثور على جثة الشاب الثاني يطفو على الشاطئ قرب الجرف الذي وقعت منه السيارة .