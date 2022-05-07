السيسي: الهجمات الإرهابية لن تنال من عزيمة الجيش في اقتلاع جذور الإرهاب

أخبار ليبيا 24

أكد الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، على صفحته الرسمية على فيسبوك، أن العمليات الإرهابية لن تنال من عزيمة وإصرار القوات المسلحة المصرية في استكمال اقتلاع جذور الإرهاب.

وقال السيسي، عقب هجوم إرهابي غرب سيناء أسفر عن مقتل ضابط و10 جنود مصريين إن “أبناء الوطن من المخلصين. مازالوا يلبوا نداء وطنهم بكل الشجاعة والتضحية مستمرين في انكار فريد للذات وإيمان لن يتزعزع بعقيدة صون الوطن”.

وأضاف، “أؤكد لكم أن تلك العمليات الإرهابية الغادرة لن تنال من عزيمة وإصرار أبناء هذا الوطن وقواته المسلحة. في استكمال اقتلاع جذور الإرهاب”.

وأسفر الهجوم وفق ما أعلنه الجيش المصري، عن مقتل ضابط و10 جنود مصريين غرب سيناء. وأشار الجيش إلى استمرار “مطاردة العناصر الإرهابية ومحاصرتهم”.

وقال المتحدث العسكري باسم الجيش المصري، غريب عبد الحافظ، في بيان، على صفحته الرسمية على فيسبوك. إن “مجموعة ” من العناصر التكفيرية قامت بالهجوم على نقطة رفع مياه غرب سيناء وتم الاشتباك والتصدي لها من العناصر المكلفة بالعمل في النقطة ما أسفر عن استشهاد ضابط و10 جنود وإصابة 5 أفراد”.

وأضاف، “جاري مطاردة العناصر الإرهابية ومحاصرتهم في إحدى المناطق المنعزلة في سيناء”.