الجيش المصري يحبط هجوم إرهابي غرب سيناء

7 مايو، 2022 7:33 م
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قوات الجيش المصري
قوات الجيش المصري

أخبار ليبيا 24

أعلن المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة المصرية إحباط هجوم إرهابي على إحدى نقاط رفع المياه غرب سيناء.

وأوضح المتحدث العقيد أركان حرب أحمد علي في بيان له. أن مجموعة من العناصر التكفيرية قامت بالهجوم على نقطة رفع مياه غرب سيناء. وتم الاشتباك والتصدي لها من العناصر المكلفة بالعمل في النقطة، ما أسفر عن استشهاد ضابط و 10 جنود، وإصابة 5 أفراد.

وأكد المتحدث أن العمل جارى لمطاردة العناصر الإرهابية ومحاصرتهم في إحدى المناطق المنعزلة في سيناء.

وجددت القوات المسلحة المصرية التأكيد على استمرار جهودها في القضاء على الإرهاب واقتلاع جذوره .

7 مايو، 2022 7:33 م
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