إعلام البريقة يؤكد عدم ممانعته من استقبال الجهات الرقابية بشأن البنزين

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أكد مدير مكتب إعلام شركة البريقة بالمنطقة الشرقية عادل بن دردف في تصريحات صحافية الجمعة. أن أبواب الشركة مفتوحة لكافة الجهات الرقابية لإجراء الفحوصات اللازمة على الوقود أثناء عمليات التشغيل“.

وأوضح أن الشركة تؤكد سلامة إجراءاتها الرسمية فنياً وقانونياً. وانها تنفي أي اتهام بوجود وقود ملوث.

وفي سياق متصل اعتزام، مجموعات من المواطنيين، التوجه لمكتب النائب العام، الأحد القادم. لتقديم شكوى رسمية بعد تعرض سيارتهم للتخريب، بسبب البنزين المغشوش. وما أعلنه مكتب النائب العام الصديق الصور، عن بدء التحقيق في قضية البنزين المغشوش، مع الشركات المختصة.

في حين كشفت وثائق نشرتها وكالة رويترز، أن أحدي الشركات الموردة لصالح مؤسسة النفط، شركة سويسرية، بإسم ترافيخورا. لديها سوابق في توريد الوقود المغشوش لدول أفريقية، ومنها قضية مرفوعه عليها في الولايات المتحدة عام 2019.

ووفق تقرير رويترز، فإن هناك شاكوي عدة ضد ترافيخورا، إحداها من جانب الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري. والتي رفعت عليها قضية بسبب وقود مغشوش.

في حين ومنذ أمس ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في البلاد، بمقاطع فيديو، تظهر استخراجا لبنزين، من إحدى السيارات تظهر به شوائب. حيث تحوّل لونه إلى الأبيض إضافة إلى ارتفاع درجة سيولته، حتّى صار أقرب إلى المياه. وسط اتهامات لشركة البريقة لتسويق النفط ولمحطات الوقود، ببيع بنزين مغشوش وخلطه بالماء، لزيادة الأرباح بطريقة غير مشروعة.

في السياق ذاته، تحرك جهاز الحرس البلدي بالعاصمة طرابلس، وبدأ بأخذ عينّات البنزين من العديد من محطّات الوقود. لتحليلها ومعاينتها، ومعرفة مدى مطابقتها للمواصفات العالمية للجودة.