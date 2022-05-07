أغرب اكتشاف في بقاع المحيط الهادئ

7 مايو، 2022 7:53 م
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أغرب اكتشاف في بقاع المحيط الهادئ
أغرب اكتشاف في بقاع المحيط الهادئ

أخبار ليبيا 24

اكتشف فريق من العلماء طريقًا مرصوفًا بالطوب الأصفر، بدا كأنه يقود لمدينة أطلانتس الأسطورية في قاع المحيط الهادئ.

وتمكن الفريق العلمي من ملاحظة التشكيل الغريب أثناء قيامه باستكشاف منطقة تسمى “Lili uokalani Ridge”. الواقعة قرب جزر هاواي.

وقال موقع “سي نت” إن  الباحثين، الذين شاهدوا لقطات حية لغواصين وهم يستكشفون الموقع. أعجبوا بالطريق إلى أطلانتس، ووصفوه بأنه غريب ورائع.

وقضى الفريق البحثي معظم شهر أبريل في دراسة الجيولوجيا والأنظمة البيولوجية للجبال البحرية. وتلك المغمورة بالمياه التي تكونت نتيجة الحمم البركانية في المنطقة.

وتعددت النظريات بشأن مدينة أطلانتس، وهي عبارة عن قارة افتراضيّة أسطورية، حتى الوقت الحالي. حيث لا يوجد دليل قاطع على أنها كانت موجودة. ويُعتقد أنها تعرضت للغرق قبل آلاف السنين.

وقد ذكرها أفلاطون في مسجلتين له، وقد قيل إنّ جده طولون قد ذهب برحلة إلى مصر. وتحدث مع الكهنة هناك عن القارة الأطلسية التي كانت قد حكمت العالم. وهذه القصة قد ألهمت العديد من المنتجين والمخرجين لإنتاج عدد كبير من الأفلام التي تدور حولها.

حيث أنتجت  أستوديوهات والت ديزني للرسوم المتحركة فيلم Atlantis: The Lost Empire في عام 2001، وتدور أحداث الفيلم في العام 1914. حيث يسعى طاقم استكشاف للعثور على مدينة أطلانتس المفقودة.

7 مايو، 2022 7:53 م
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