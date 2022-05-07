أسامة حماد: الميزانية لاتعد كبيرة ولم تشمل بند الطوارئ

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أكد وزير التخطيط والمالية بالحكومة المكلفة من مجلس النواب، أسامة حماد في تصريحات صحافية أن الميزانية المقترحة البالغة 94.8 مليار دينار، لا تعدّ كبيرة، بالنظر إلى أن الباب الأول المرتبات، وهو أكبر الابواب، يصل 41 مليارا.

واوضح أنه بالمقارنة مع الميزانية المقدمة من حكومة الوحدة نجدها صرفت من باب المرتبات دون أن تشمل زيادة الجامعات والعناصر الطبية والطبية المساعدة.

وتابع ” لو أضافت حكومة الوحدة للميزانية الزيادات لبلغ الباب الأول المرتبات 47 مليارا المرتبات الفعلية من واقع منظومة المرتبات طرابلس شهريًا 3 مليارات و425 مليون، مضروبة في 12شهرا = 41,100 مليارا بدون زيادة الجامعات البالغة 850 مليونا”.

وأكد سعي الحكومة لتقديم جدول المرتبات الموحد الذي سيسهم فى تقليص المبلغ المحدد فى الميزانية وسيحقق العدالة الاجتماعية، وسوف نعطي تفسيرا دقيقا ومعادلة حسابية خاصة بجدول المرتبات الموحد.

حساب الزيادات

وأشار إلى أن عدد موظفي الدولة 2 مليون و 175 ألف موظف، 50% منهم داخل الملاك الوظيفي و %50 خارجه بعد توحيد جدول المرتبات سيكون متوسط مرتب الموظف (درجة تاسعة +3 علاوات) =1159 دينار.

ونوه إلى أن إجمالي مرتبات الموظفين خارج الملاك باحتساب مرتب الدرجة التاسعة. و 3 علاوات كمتوسط 1159 دينار × 1,075,000 موظف × 12 شهرا =14,951 مليار دينار.

وتابع أن مرتبات الموظفين المسكنين داخل الملاك باحتساب متوسط علاوة معدل أداء 52%، 1.525 دينار. × 1,075 مليون موظف x 12 شهرا = 22,800 مليار دينار.

في حين أكد أن إجمالي المرتبات سيكون، بعد توحيد جدول المرتبات كما أوضحنا. حوالي 36 مليار دينار يضاف إلى ذلك دفع الخصومات التي على المرتبات الخاصة بالضمان الاجتماعي. وتقدر بـ 5 مليارات، ليصبح إجمالي المرتبات 41 مليارا تقريبًا.

واوضح أن هذا الإجمالي يسمح لمصرف ليبيا المركزي بتخفيض سعر الصرف. بواقع 30%، وهو ما يعني زيادة قوة شراء الدينار وسينعكس ذلك على قوة المرتب.

كما أكد أنه إذا اعتمد مجلس النواب جدول المرتبات الموحد قريبا. فسوف يكون مطابقا للباب الأول من الميزانية المحالة إلى مجلس النواب. وأن حكومة الوحدة صرفت بقانون 1/12 خلال 6 أشهر 86 مليارا. ولو استمرت سنة لصرفت أكثر من 160 مليارا.

ونوه أن إغلاق النفط قد يسبب إرباكا في تمويل الميزانية مطالب. معلقي حقول النفط مشروعة بتجميد إيراداته في المصرف الخارجي.

وقال حماد” في تقديري سيتعاون محافظ مصرف ليبيا المركزي في تسييل الميزانية. بعد إقرار مجلس النواب لها ولم تشمل الميزانية المقترحة. بند الطوارئ، لأن البلاد مستقرة ولا تحتاج إليه في الوقت الحالي.