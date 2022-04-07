هيروين وحشيش وأقراص مخدرة بسيارات مستوردة من بلجيكا والنيابة في مصراتة تحقق

أخبار ليبيا24

بدأت نيابة شرق مصراتة الابتدائية التحقيق في تهريب كمية كبيرة من المخدرات والمؤثرات العقلية (حشيش وهيروين وأقراص مخدرة) بواسطة سيارات موردة إلى ليبيا عن طريق بلجيكا.

وقال مكتب النائب العام، إن “رئيس نيابة شرق مصراتة الابتدائية؛ ومجموعة من أعضاء النيابة، باشروا في إجراءات التحقيق في واقعة جلب كمية من المواد المخدرة والمؤثرات العقلية المخبأة في مركبات آلية موردة إلى ليبيا على متن وسيلتي النقل البحري الموسومتين: جراند كاليفورنيا؛ وجراند إسبانيا، القادمتين من ميناء الشحن الموسوم “انتويرب” الكائن في مملكة بلجيكا”.

تفاصيل كمية المخدرات

وأكد المكتب، أن عمليات التفتيش على 3200 مركبة آلية، أسفرت عن ضبط الآتي:

– 69 مغلفاً استوعب 393 كيساً يحتوي على أقراص يشتبه في كونها مؤثرات عقلية مخبأة في مركبة آلية نوع فيات.

– 40 مغلفاً يحتوي على أقراص يشتبه في كونها مؤثرات عقلية مخبأة في مركبة آلية نوع أوبل.

– 30 مغلفاً يحتوي على أقراص يشتبه في كونها مؤثرات عقلية مخبأة في مركبة آلية نوع نيسان.

– 45 مغلفاً يحتوي على أقراص يشتبه في كونها مؤثرات عقلية مخبأة في مركبة آلية نوع أوبل.

– 14 مغلفاً يحتوي على أقراص يشتبه في كونها مؤثرات عقلية؛ وضبط عدد 127 مغلفاً يحتوي على مادة يشتبه.في كونها مخدر الحشيش؛ وضبط عدد مغلفان يشتبه في احتوائهما على مخدر الهيروين؛ على متن مركبة آلية نوع فولكس فاغن.

– 25 مغلفاً يحتوي على أقراص يشتبه في كونها مؤثرات عقلية مخبأة في مركبة آلية نوع فولكس فاغن.

– كيس يحوي 650 جراماً من مادة يشتبه في كونها مخدرة؛ وضبط مغلف آخر يحتوي على 50 جراماً من مادة يشتبه في كونها مخدراً؛ كما ضبط كيس يحوي ألف بذرة يشتبه في أنها من بذور نبات القنب الهندي؛ مخبأة على متن مركبة آلية نوع فورد.

– كمية من الخمور مخبأة في مركبة آلية نوع بيجو.

– مغلف استوعب 75 كيساً يحتوي على أقراص يشتبه في كونها مؤثرات عقلية مخبأة في مركبة آلية نوع فولكس فاجن.

– 85 مغلفاً يحتوي على أقراص يشتبه في كونها مؤثرات عقلية مخبأة في مركبة آلية نوع فولفو.

– 67 مغلفاً يحتوي على أقراص يشتبه في كونها مؤثرات عقلية مخبأة في مركبة آلية نوع رينو.

– 31 مغلفاً يحتوي على أقراص يشتبه في كونها مؤثرات عقلية مخبأة في مركبة آلية نوع فولفو.

هيروين وحشيش

كما أوضح مكتب النائب العام، أن “باستعانة النيابة العامة بالأخصائيين لإبداء الرأي،. انتهى الخبراء إلى تأكيد أن المواد المضبوطة جميعها كانت من مادة الحشيش؛ والهيروين؛ وأقراص الإكستاسي؛ وهي مواد مخدرة ومؤثرة على العقل يحظر حيازتها أو التعامل فيها إلا وفق التشريعات ذات الصلة”.

وأضاف، أن النائب العام وجه بمباشرة إجراءات ملاحقة مرتكبي فعل الإتجار غير المشروع،. في المواد المخدرة والمؤثرات العقلية محلياً؛ كما وجه اتخاذ التدابير التي تجيزها الصكوك الدولية ذات العلاقة، بغية ملاحقة الفاعلين والشركاء الغائبين في الولايات القضائية النظيرة،. وذلك لما تشكله جريمة الاتجار غير المشروع من تهديد لصحة أبناء المجتمع، كما أنها خطر إلحاق الضرر بالدعائم الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية للمجتمع.