هل يزيح مارادونا بيليه من قائمة أغلى قمصان كرة القدم التاريخية؟

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قالت، دار المزادات سوثربي، الأربعاء، إن القميص الذي كان يرتديه النجم الأرجنتيني الراحل، دييجو مارادونا، عندما سجل هدفه الشهير “يد الله” في مرمى إنجلترا في كأس العالم 1986 من المتوقع بيعه مقابل 4 ملايين جنيه إسترليني (5.23 مليون دولار) على الأقل.

والقميص، مملوك للاعب الوسط الإنجليزي السابق، ستيف هودج، الذي تبادل القمصان مع مارادونا بعد أن فازت الأرجنتين بالمباراة 2-1 بفضل هدفين للمهاجم، والثاني جهد فردي يعتبر من أعظم الأهداف على الإطلاق.

وكانت محاولة هودج التمريرة الخلفية، هي التي طاردها مارادونا قبل استخدام يده لدفع الكرة في مرمى حارس إنجلترا، بيتر شيلتون لتسجيل الهدف الأول. وبعد وفاة مارادونا في 2020، قال هودج “إن القميص ليس للبيع”.

ويعتبر قميص البرازيلي بيليه من نهائي كأس العالم 1970 هو أغلى قميص كرة قدم يباع في المزاد، وفقًا لموسوعة غينيس للأرقام القياسية. وبلغ سعره 15,7750 جنيها في عام 2002 أي ثلاثة أضعاف السعر المتوقع.

ويعتبر مارادونا، الذي قاد الأرجنتين للفوز بكأس العالم 1986، أحد أعظم لاعبي كرة القدم على الإطلاق. وتوفي عن عمر يناهز 60 عامًا في عام 2020 بسبب سكتة قلبية.

قميص بيليه

وإلى الآن يتصدر قميص النجم البرازيلي السابق بيليه مع المنتخب البرازيلي باللون الأزرق،. الفائز بلقب كأس العالم 1970 بالمكسيك ترتيب القمصان التاريخية الأغلى في العالم،. وذلك بحسب الأرقام التي كشفها موقع “إيباي” العالمي الشهير المتخصص في المزادات على شبكة “الانترنت”،. والقائم على دور الوسيط بين البائع والمشتري.

ويحل ثانيا قميص آخر للمنتخب البرازيلي ولنجم آخر من نجومه الكبار،. وهو القميص الأصفر الذي ارتداه اللاعب جارزينيو في نهائيات كأس العالم 1966 بإنكلترا،. حيث وصل قميص النجم البرازيلي إلى أكثر من سبعة آلاف باوند إسترليني، بفضل توقيعات لأشهر نجوم المنتخب البرازيلي ومنهم بيليه الذي أصيب في تلك الدورة ويخسر منتخب بلاده لقب البطولة.

لكن إذا ما بيع القميص، الذي كان يرتديه دييغو مارادونا، مقابل 4 ملايين جنيه إسترليني (5.23 مليون دولار) على الأقل،. فإنه سيتصدر قائمة أغلى قمصان كرة القدم التاريخية على الإطلاق.