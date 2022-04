هل تفعلها تويتر وتضيف هذه الميزة؟

أخبار ليبيا24

تعمل شركة تويتر على إضافة ميزة تسمح للمغردين بتعديل تغريداتهم بعد نشرها، وهي ميزة ليست متوفرة حتى الآن.

وأكدت الشركة أنها تعمل على إضافة ميزة ستسمح للمستخدمين بتعديل التغريدات بعد نشرها.

وقالت الشركة إن إضافة زر التحرير أو التعديل، كان واحدا من أكثر الميزات المطلوبة بين مستخدمي تويتر منذ زمن.

ولطالما طالب مستخدمو تويتر الحصول على زر لإعادة التحرير، حيث أنه في حال ارتكاب خطأ إملائي أو نحوي في تغريدة، فإن الطريقة الوحيدة لإصلاحه هي حذفها وإعادة نشر التغريدة بأكملها، مما يؤدي إلى فقدان كل التفاعلات في هذه العملية.

وقبل بضعة أيام، أثار تطبيق تويتر نفسه احتمال إضافة زر لتعديل التغريدة قريبا، حيث غرد الحساب الرسمي للشركة بأنها “تعمل على زر تعديل”.

ومع ذلك لاحظ بعض المستخدمين أن إعلان تويتر تم نشره في تاريخ الأول من أبريل، المرتبط بيوم “كذبة أبريل” الشهيرة.

we are working on an edit button

— Twitter (@Twitter) April 1, 2022