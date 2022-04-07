هل تفعلها تويتر وتضيف هذه الميزة؟

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تعمل شركة تويتر على إضافة ميزة تسمح للمغردين بتعديل تغريداتهم بعد نشرها، وهي ميزة ليست متوفرة حتى الآن.

وأكدت الشركة أنها تعمل على إضافة ميزة ستسمح للمستخدمين بتعديل التغريدات بعد نشرها.

وقالت الشركة إن إضافة زر التحرير أو التعديل، كان واحدا من أكثر الميزات المطلوبة بين مستخدمي تويتر منذ زمن.

ولطالما طالب مستخدمو تويتر الحصول على زر لإعادة التحرير، حيث أنه في حال ارتكاب خطأ إملائي أو نحوي في تغريدة، فإن الطريقة الوحيدة لإصلاحه هي حذفها وإعادة نشر التغريدة بأكملها، مما يؤدي إلى فقدان كل التفاعلات في هذه العملية.

وقبل بضعة أيام، أثار تطبيق تويتر نفسه احتمال إضافة زر لتعديل التغريدة قريبا، حيث غرد الحساب الرسمي للشركة بأنها “تعمل على زر تعديل”.

ومع ذلك لاحظ بعض المستخدمين أن إعلان تويتر تم نشره في تاريخ الأول من أبريل، المرتبط بيوم “كذبة أبريل” الشهيرة.

we are working on an edit button — Twitter (@Twitter) April 1, 2022

وقال، رئيس منتج المستهلكين في تويتر، جاي سوليفان، “يريد المستخدمون أن يكونوا قادرين على تعديل بعض الأشياء المحرجة في بعض الأحيان، مثل الأخطاء المطبعية”، مضيفا أن الشركة أيضا على علم بإمكانية إساءة استخدام مثل هذه الوظيفة.

ولمح سوليفان إلى كيفية إضافة هذه الميزة بحيث تكون مقيدة بوقت محدد وبالشفافية. وقال، “بدون أشياء مثل الحدود الزمنية وعناصر التحكم والشفافية حول ما تم تعديله،. يمكن إساءة استخدام التحرير لتغيير سجل المحادثات العامة”.

وأضاف، أن “حماية نزاهة هذا الحوار العام هي أولويتنا القصوى عندما نتعامل مع هذا الأمر”.

وأشار سوليفان إلى كيفية إضافة هذه الميزة بحيث تكون مقيدة بوقت محدد وبالشفافية وقال، “بدون أشياء مثل الحدود الزمنية وعناصر التحكم والشفافية حول ما تم تعديله، يمكن إساءة استخدام التحرير لتغيير سجل المحادثات العامة”.

وأضاف، أن “حماية نزاهة هذا الحوار العام هي أولويتنا القصوى عندما نتعامل مع هذا الأمر”.