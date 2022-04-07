ميتا تخطط لإدخال العملة الافتراضية والعملات المعدنية المبتكرة لتطبيقاتها

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تستعد شركة ميتا بلاتفورمز لإدخال الرموز الافتراضية والعملات المشفرة إلى مجموعة تطبيقاتها بهدف استخدام هذه الرموز الافتراضية لمكافأة المبدعين والإقراض والخدمات المالية الأخرى، حسبما ذكرت الأربعاء صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية.

وتأتي هذه الخطوة، التي يُقال إنها في مراحلها الأولى، مع زيادة تركيز ميتا على الخدمات،. التي تتمحور حول ميتافيرس، وهي بيئة افتراضية يتفاعل فيها الأشخاص ويعملون ويلعبون.

وإذا تم تنفيذه، فيمكنه أيضًا منح ميتا قناة إيرادات جديدة والتحكم في المعاملات في مجموعة التطبيقات،. والخدمات الخاصة بها، والتي تشمل فيسبوك وانستغرام وواتس آب ومنصة الواقع الافتراضي “ميتا كويست”.

زوكس باكس عملة ميتا المشفرة

كما قال تقرير فاينانشال تايمز نقلاً عن أشخاص مطلعين على الأمر إن العملات المشفرة التابعة لشركة ميتا، التي يطلق عليها داخليًا “زوكس باكس”، مخصصة للميتافيرس وقد لا تستند إلى “بلوك تشين”.

وذكر التقرير، أن الشركة يمكن أن تقدم رموزًا مميزة داخل التطبيق يتم التحكم فيها مركزيًا من قبل الشركة. ويمكن استخدام هذه الرموز المميزة في الدفع لمنشئي المحتوى المفضلين على انستغرام،. أو مكافأة الأشخاص الذين يقدمون مساهمات ذات مغزى في مجموعات فيسبوك.

وقال، مارك زوكربيرج، الرئيس التنفيذي لشركة ميتا، الشهر الماضي إن انستغرام ستقدم رموزًا غير قابلة للاستبدال في “المدى القريب”.

وفي وقت سابق من هذا العام، انضمت الشركة إلى (كوبا) وهي مجموعة من الشركات. بقيادة شركة “جاك دورسي بلوك”، التي تعهدت بتعزيز الوصول المفتوح إلى تقنيات العملات المشفرة.