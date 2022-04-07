مصراتة.. ضبط مخدرات مخبأة في سيارة مستوردة من بلجيكا

أخبار ليبيا 24

أعلنت النيابة العامة ضبط كميات كبيرة من المخدرات مخبأة داخل سيارات مستوردة إلى البلاد.

وبحسب بيان النائب العام عبر فيسبوك، تعود بداية الواقعة إلى تلقي نيابة شرق مصراتة الابتدائية بلاغا. من قسم مكافحة التهريب والمخدرات والمؤثرات العقلية – مصراتة. يفيد بجلب كمية من المواد المخدرة مخبأة في سيارات موردة إلى ليبيا على متن سفينتي نقل بحري. “جراند كاليفورنيا” و”جراند إسبانيا”؛ قادمتين من ميناء الشحن “أنتويرب” في بلجيكا.

وأوضح البيان أن فريق النيابة قام بتفتيش 3200 سيارة؛ ما أسفر عن ضبط 508 مغلفات تحتوي على أقراص مخدرة “الإكستاسي”. و127 مغلفا تحتوي على مخدر الحشيش، و700 غرام من مادة مخدرة “الهيروين”، وذلك بعد الاستعانة بالإخصائيين لتحديد أنواع المواد المخدرة.

وأشار البيان إلى توجيه النائب العام المستشار الصديق الصور بملاحقة مرتكبي جريمة الاتجار غير المشروع. في المواد المخدرة والمؤثرات العقلية محليا؛ واتخاذ التدابير التي تجيزها الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة. بغية ملاحقة الفاعلين والشركاء في الخارج، وذلك عبر السلطات القضائية الأجنبية.