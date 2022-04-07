“محمد” يتحدث عن شقيقه “محمود” الذي أصيب مرتين في معارك الإرهاب وأبى إلا أن يواصل حتى استشهد

أخبارليبيا24- إرهاب

قال. محمد مفتاح حمزة، رئيس عرفاء في قاعدة جمال عبدالناصر الجوية. شاركت في أحداث 17 فبراير 2011 وقد دفعتني حينها غيرتي على البلاد والعباد.

وأضاف حمزة وهو من سكان منطقة أم الرزم :”بعد الثورة رجعنا إلى وحداتنا حيث أني أتبع قاعدة جمال عبدالناصر الجوية”.

مضايقات

وتابع :”حين كنت أنا ورفاقي نذهب لعملنا في القاعدة. تعرضنا للمضايقات من قبل الإرهابيي التابعين لكتائب أبو سليم، وأنصار الحق، وكتيبة النور”.

وذكر محمد :”أولئك الإرهابيي كانوا يعتبروننا طواغيت. وأي شخص عسكري منذ النظام السابق ولايتبع أي كتيبة إسلامية يعتبر في نظرهم مرتدًا”.

ويؤكد :”استمرت هذه المضايقات لي ولرفاقي طوال تلك الفترة. إلى أن انطلقت عملية الكرامة. وطلب منا الالتحاق بوحداتنا. وبدأنا في صيانة الطائرات وتجهيزها بأقل الإمكانيات رغم الضغوطات والتهديدات”.

ويواصل حمزة بالقول :”شاركنا في المعارك في راس لانوف. وفي الوطية وبراك الشاطيء وتمنهنت وفي بنينا. كانت طائراتنا تخرج من تلك القواعد لاستهداف تمركزات الإرهابيين في أكثر من مكان في ليبيا”.

شقيقه محمود

ويقول محمد :”لدي أخ يدعى محمود كان يعمل في جهاز الشرطة العسكرية. والتحق بعملية الكرامة منذ انطلاقتها، وأصيب في منطقة الصابري في محور سوق العرب”.

ويضيف :”تلقى محمود العلاج في مستشفى الجلاء. إلا أن صهري قام بتهريبه من المستشفى لخطورة الوضع في تلك الفترة. وانتقل به إلى منطقة سيدي خليفة. واتصل بي. وذهبت إليه ورجعت به للبيت”.

ويروي حمزة :”بقي أخي محمود تحت العلاج لمدة شهر تقريبا. حيث كانت إصابته في رجله. وبعد أن أكمل علاجه قرر العودة إلى المحور مجددًا للمشاركة في المعارك ضد الإرهابيين”.

ووأوضح بالقول :”بعد التحرير. انتقلوا إلى الجحفل الصحراوي. وتمركز في خليج البمبة. ومن ثم مرادة وزلة. ومن ثم توجهوا إلى الحقول النفطية وشارك كذلك في معركة البرق الخاطف”.

الثأر والاستشهاد

ويقول محمد :”في أحد الأيام. بعد غياب فترة جاء محمود إلى البيت في إجازة. وبعد يومين تقريبا وصله خبر استشهاد أحد رفاقه ويدعى علي. فقرر قطع إجازته والالتحاق بالمحور من أجل الثأر لرفيقه”.

وويضيف :”فعلا توجه أخي إلى مدينة بنغازي. وانضم إلى سرية رفيقه علي وفي محور القوارشة تحديدًا. وشارك في المعارك ضد الإرهابيين. وأصيب المرة الثانية وأسعف إلى إحدى عيادات المدينة إلا أنه رفض المكوث فيها”.

ويواصل حمزة الحديث :”أصر أخي محمود على الخروج من المستشفى رافضًا البقاء فيها. وبعد إلحاح ذهبنا إلى أم الرزم وبقي هناك يومين تقريبا. وقرر أن يعود إلى المحور مع رفاقه”.

ويسرد محمد تلك اللحظات :”هذا ماحدث. توجه أخي إلى بنغازي. وتم وضعه في نقطة الصفر في المحور. إلا أنه رفض البقاء وقال لهم. أريد أن أكون في الخطوط الأمامية لأنتقم لرفاقي الذين استشهدوا”.

ويؤكد بالقول :”استمر أخي في ذلك المحور يقاتل الإرهابيين. إلى أن أبلغونا باستشهاده في 27 فبراير 2017. وتحديدًا بعد استشهاد رفيقه علي بـ 43 يوم”.

ختم حمزة حديثه معنا :”ترك أخي علي ولدين وبنت. وهم يعيشون معي. ولازلنا على العهد لن نترك بلادنا وسندافع عنها. حتى لو استعملنا الحجارة ضد كل من يفكر أن يمسها أيًا كان ومهما كان”.