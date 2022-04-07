مازن يطلع على إجراءات أقسام المرور للحد من الحوادث خلال شهر رمضان

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اطلع وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، اللواء خالد مازن، على الإجراءات المتخذة من أقسام المرور والتراخيص بمديريات الأمن من أجل الحد من الحوادث المرورية على الطرقات العامة، وذلك خلال اجتماعه بمكتبه اليوم الخميس، مع مدير إدارة شؤون المرور والتراخيص اللواء فيصل برنوص.

وأوضحت الداخلية في بيان لها، أن الاجتماع تطرق إلى مناقشة سير العمل بالإدارة العامة للمرور والتراخيص. في تسيير الحركة المرورية على الطرقات العامة خاصةً طيلة أيام شهر رمضان المبارك. وكذلك مناقشة دور الإدارة في الغرفة الأمنية المشتركة للحفاظ على الأمن داخل العاصمة طرابلس بناء على قرار رئاسة الوزراء رقم (113) لسنة 2022.

وأضافت الوزارة أن اجتماع اللواء خالد مازن مع مدير إدارة المرور تم خلاله أيضًا. استعراض الإجراءات المتخذة من قبل الإدارة وكافة أقسام المرور بمديريات الأمن. من أجل الحد من الحوادث على الطرقات العامة للمحافظة سلامة الجميع.

وفي سياق منفصل، عقد مازن اجتماعا مع مدير الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة عميد عبدالسلام البركي. وخصص الاجتماع لمناقشة الأعمال المنجزة من قبل الإدارة في التفتيش على كافة مكونات الوزارة. من حيث الضبط والربط ومدى الالتزام بالمهام المكلفة بها للنهوض بمستوى العمل بالوزارة.

وأضافت الوزارة أن الاجتماع ناقش أيضًا المشاكل والعراقيل التي تعترض سير العمل بالإدارة. ووضع الحلول العاجلة لها باعتبارها من أهم الإدارات بالوزارة في متابعة الضبط والربط. والتزام رجال الشرطة بتأدية مهامهم وواجباتهم المكلفين بها.