عقوبات غربية جديدة ضد روسيا طالت حتى ابنتي بوتين

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فرضت، الولايات المتحدة الأمريكية، الأربعاء، عقوبات مالية جديدة على روسيا. وقال الرئيس جو بايدن إنها ستضع عقوبة دائمة على اقتصاد البلاد.

وسرعان ما حذت، المملكة المتحدة حذو الولايات المتحدة، حيث يشدد الحلفاء الغربيون قدمًا الخناق الاقتصادي على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بسبب مزاعم بارتكاب “جرائم الحرب” في أوكرانيا.

وقد خصصت العقوبات الأمريكية أسرة بوتين، حيث استهدفت ابنتيه البالغتين، بالإضافة إلى حظر بنكين روسيين رئيسيين.

وقال بايدن إن “روسيا فشلت بالفعل في حربها الأولية” بعد أن تمت إعادة قوات البلاد من العاصمة الأوكرانية كييف. لكنه حذر من أن “هذه المعركة لم تنته بعد”.

وأضاف بايدن، “يمكن أن تستمر هذه الحرب لفترة طويلة، والولايات المتحدة ستواصل الوقوف. إلى جانب أوكرانيا والأوكرانيين في الكفاح من أجل الحرية. سنعمل على خنق قدرة روسيا على النمو لسنوات قادمة”.

ويسعى الغربيون من هذه العقوبات إلى إجبار بوتين للتراجع عن الحرب في أوكرانيا. وتقويض قدرة القوات الروسية على القتال، لكن ذلك لم يحدث.

العقوبات الغربية

واتخذت الولايات المتحدة، إجراءات ضد اثنين من أكبر البنوك في روسيا، سبيربنك وبنك ألفا، وحظرت الأصول من المرور عبر النظام المالي الأمريكي ومنعت الأمريكيين من التعامل مع هاتين المؤسستين.

وبالإضافة إلى العقوبات التي تستهدف ابنتي بوتين، ماريا بوتينا وكاترينا تيخونوفا،. تستهدف الولايات المتحدة رئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين. وزوجة وأولاد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف. وأعضاء في مجلس الأمن الروسي، بمن فيهم ديمتري ميدفيديف، الرئيس السابق ورئيس الوزراء.

كما قامت، المملكة المتحدة يوم الأربعاء بتجميد الأصول ضد البنوك الكبرى،. وفرض حظر على الاستثمار البريطاني في روسيا، وتعهد بإنهاء الاعتماد على الفحم والنفط الروسيين بحلول نهاية العام.

ومن المتوقع أيضًا أن يتخذ الاتحاد الأوروبي قريبًا خطوات إضافية، بما في ذلك حظر الاستثمار الجديد في روسيا وفرض حظر على الفحم، بعد الأدلة الأخيرة على الفظائع التي ظهرت في أعقاب انسحاب القوات الروسية من بلدة بوتشا.