عرض قميص مارادونا في مزاد علني بـ 5 ملايين دولار

أخبار ليبيا 24

تستعد دار “سوذبيز” الشهيرة للمزادات، لعرض القميص الأسطوري للراحل “دييجو مارادونا”. بمزاد علني خلال الشهر الحالي بسعر مبدئي 4 ملايين جنيه إسترليني (5.2 مليون دولار أمريكي). لينافس قميص الأسطورة قميص “بايب روث “على لقب الأغلى في العالم بعد حصده رقمًا قياسيًا تجاوز 5.6 مليون دولار عام 2019.

ويأتي القميص باللون الأزرق ويحمل رقم 10، وارتدائه مارادونا، عند تسجيله لهدفه الشهيرين في مرمى إنجلترا. في ربع نهائي مونديال المكسيك عام 1986، في مباراة حفرت في تاريخ كأس العالم.

وكان القميص المعروض للبيع في المزاد بحوزة “ستيف هودج”، بعد أن تبادل القمصان مع مارادونا. عقب خسارة المنتخب الإنجليزي بهدفين مقابل هدف.

ووفقًا لرئيس المقتنيات الحديثة في دار “سوذبيز”، تضم قائمة الراغبين في اقتناء القميص الأسطوري أفرادا ومتاحف. وأثرياء وعشاق الأسطورة الراحل مارادونا ومشجعي المنتخبات والأندية.

ورحل مارادونا عن عالمنا في نوفمبر 2020، عن عمر يناهز 60 عامًا عقب تعرضه لأزمة قلبية حادة بعد تدهور حاد في حالته الصحية خلال السنوات الأخيرة.