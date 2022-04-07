طقس يميل للانخفاض في درجات الحرارة مع رياح نشطة على الشمال

أخبار ليبيا24

حالة الطقس اليوم تشهد انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة على أغلب مناطق شمال ليبيا مع رياح نشطة أحيانا.

ودرجات الحرارة القصوى المتوقع تسجيلها هذا اليوم على أغلب مناطق الشمال ما بين (20- 25) مئوية،. وعلى الجنوب الغربي ما بين (31-37) مئوية. بينما يكون الطقس صيفي اليوم مع رياح ساخنة مثيرة للأتربة والرمال على مناطق الجنوب الشرقي، حيث تتجاوز درجات الحرارة (41) مئوية وتنخفض يوم الغد.

طقس مشمس

وقال المركز الوطني للأرصاد الجوية، إن تكون أجواء الطقس تكون مشمسة إلى قليلة السحب اليوم ويوم الغد ومن المتوقع تكاثر بسيط للسحب يوم السبت على بعض المناطق في شمال ليبيا.

رياح نشطة

وحذّرت الأرصاد من ريح شرش نشط إلى قوي على الساحل الشرقي تصل سرعته ما بين (25-35) عقدة. مع ارتفاع للموج يصل إلى 3 أمتار.

والسماء في الساحل من رأس أجدير إلى سرت، صافية الى قليلة السحب. والريح شرش بوجه عام يتحول تدريجا متغير الاتجاه الى براني على الساحل الممتد من زوارة الى الخمس سرعته تتراوح ما بين (05 – 20) عقدة.

وارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.50 – 2.25) متر. والبحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب. أما درجة حرارة سطح البحر (14 – 16) مئوية.

أما الساحل من الخليج إلى طبرق، فالسماء صافية إلى قليلة السحب. أما الريح شرش ويكون غربي على ساحل شحات سرعته تتراوح ما بين (10-30) عقدة وتصل إلى (35) عقدة اليوم على الساحل الممتد من درنة الى طبرق.

بينما يتراوح ارتفاع الموج ما بين متر إلى 3 أمتار، والبحر خفيف الموج الى قليل الاضطراب، ويكون مضطرب على الساحل الممتد من بنغازي الى طبرق. وتكون درجة حرارة سطح البحر ما بين (14 – 16) مئوية.