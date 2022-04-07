بنزيمة يحطم جزءًا من أحلام تشلسي للمحافظة على لقب دوري أبطال أوروبا

أخبار ليبيا24

حطم المجم الفرنسي ذو الأصول الجزائرية، كريم بنزيمة، جزءًا من أحلام تشيلسي الإنجليزي، للمحافظة على لقب دوري أبطال أوروبا بعد أن وضع قدمًا لفريقه ريال مدريد الإسباني في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وقاد بنزيمة ريال مدريد، الأربعاء، لفوز باهر على مضيفه تشيلسي بثلاثة أهداف لواحد في ذهاب الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم على ملعب “ستامفورد بريدج”.

وسجل المهاجم ثلاثية النادي الملكي في الدقائق (21 و24 و46). وفي المقابل كاي هافيرتس على الهدف الوحيد للبلوز في الدقيقة (40).

وتُجرى مباراة الإياب الثلاثاء المقبل على ملعب ريال مدريد “سانتياغو بيرنابيو”.

هاتريك بنزيمة

واشتمل هاتريك بنزيمة على هدفين من ضربتي رأس رائعتين في غضون 3 دقائق بالشوط الأول، وأكمل بنزيمة (34 عاما) الثلاثية من استغلال لخطأ الحارس إدوار مندي بعد الاستراحة ليضع ريال في موقف مريح قبل خوض الإياب في مدريد يوم الثلاثاء المقبل.

ودمر النجم الفرنسي معنويات تشلسي حين استغل سلاح ضربات الرأس أولا في الدقيقة 21 بعد تمريرة فينيسيوس جونيور.العرضية من اليسار، وبعدها أحسن التعامل مع تمريرة لوكا مودريتش من اليمين في الدقيقة 24، ووقف مندي في المرتين دون حراك.

ومنح كاي هافرتس بصيص أمل للفريق الإنجليزي حين سجل قبل نهاية الشوط الأول من مسافة قريبة.بعد تمريرة جورجينيو العرضية في الدقيقة 40 ليحول النتيجة إلى 2-1.

لكن فرص تشلسي انهارت في تحقيق انتفاضة بسبب خطأ مندي استغله بنزيمة، في الدقيقة 46. وأحرز بنزيمة ثلاثية في اللقاء السابق أمام باريس سان جيرمان وقاد ريال لانتفاضة في إياب ثمن النهائي،