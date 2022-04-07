انفوجرافيك| حجم الإيراد والإنفاق في ليبيا خلال الربع الأول من 2022

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انفقت ليبيا خلال الربع الأول من 2022 14.7 مليار دينار ليبي، بينما بلغ حجم الإيرادات خلال نفس المدة 3.4 مليار دينار.

وقال، مصرف ليبيا المركزي، مساء يوم الثلاثاء، إن حجم الإيراد النفطي بلغ 2.6 مليار دينار وإيراد الضرائب 502 مليون دينار والجمارك 25 مليون دينار، كما بلغت الإيرادات الأخرى 318 مليون دينار.

وأضاف، أن حجم الإنفاق على المرتبات بلغ 9.4 مليار والنفقات التسييرية بلغ 676 مليون دينار والدعم 4.6 مليار دينار،. بينما لم يتم إنفاق أي مبالغ للتنمية والطوارئ.

وقال المصرف المركزي، إنه وردت خلال الفترة إتاوات مستحقة على الشركات النفطية عن سنوات سابقة. بقيمة 11.4 مليار دينار، واستخدمت في تمويل نفقات الربع الأول من العام 2022.

وكشف المصرف عن وجود تدني في إيرادات الجمارك بشكل ملحوظ خلال الفترة مقارنة بالاعتمادات المفتوحة،. خلال الربع الأخير من عام 2021 والربع الأول من العام 2022، والتي بلغت حوالي 25 مليار دينار.