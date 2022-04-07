“المنفي” يتلقى برقية تهنئة من البرهان بمناسبة حلول شهر رمضان

أخبار ليبيا 24

تلقى رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، برقية تهنئة من رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان عبد الرحمن بمناسبة شهر رمضان.

وبين المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي أن رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني. قدم التهنئة لرئيس المجلس الرئاسي، “متمنياً أن يعيد الله هذه المناسبة عليه بموفور الصحة والهناء. وعلى الشعب الليبي بالأمن والاستقرار والنماء، وعلى الأمة الإسلامية جمعاء بالخير والبركات”.

وكان المنفي تلقى برقية تهنئة من الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك. وكذلك من خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وولي عهد المملكة العربية السعودية. نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود.

وتلقى المنفي برقيات تهنئة أيضا من ملك الأردن الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، وأمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح. وولي عهده الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، والرئيس الفلسطيني محمود عباس والرئيس الجزائري عبد المجيد تبون.