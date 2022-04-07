الأعلى للدولة : مستعدون للتحاور مع النواب لإعداد القاعدة الدستورية ‎‎

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أكد المجلس الأعلى للدولة، استعداده للتحاور مع مجلس النواب بشأن صياغة القاعدة الدستورية للانتخابات.

وقال أعضاء لجنة المجلس الأعلى للحوار، خلال اجتماعهم مع رئيس المجلس خالد المشري، أمس الأربعاء. إنهم ”مستعدون للتحاور مع اللجنة الممثلة لمجلس النواب متى ما وُجهت لهم الدعوة من قبل البعثة الأممية للدعم في ليبيا. مع الحفاظ على الثوابت التي حددها المجلس الأعلى للدولة“.

اجتماعات تونس

وخُصص الاجتماع، بحسب المكتب الإعلامي للمجلس، لمناقشة آخر التطورات المتعلقة بالانتخابات والأساس الدستوري لها.

وكانت اجتماعات تونس لمشاورات صياغة القاعدة الدستورية للانتخابات. التي دعت لها مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة للشأن الليبي ستيفاني ويليامز، يوم 22 مارس الماضي. انتهت بالفشل، بسبب رفض مجلس النواب المشاركة فيها.

وعقدت المشاورات بحضور أعضاء لجنة المجلس الأعلى للدولة فقط. في حين لم يحضر ممثلو مجلس النواب على الرغم من تأكيد ويليامز أنهم سيلتحقون بالمشاورات.

صالح رحب بمبادرة الأمم المتحدة

وقالت ويليامز في حوار مع ”بي بي سي“ يوم الثلاثاء الماضي، إن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح رحب بمبادرة الأمم المتحدة وسنبدأ بالمحادثات بين مجلسي النواب والأعلى للدولة قريبا.

وأطلقت وليامز مبادرتها لإقرار القاعدة الدستورية للانتخابات في أعقاب فشل إجرائها يوم 24 ديسمبر الماضي. ودخول البلاد في أزمة سياسية جديدة بعيد تكليف مجلس النواب حكومة فتحي باشاغا، بدلا من حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة. التي رفضت تسليم السلطة.

دعم الاتحاد الأوروبي

وفي وقت سابق من يوم الأربعاء، أكد رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا خوسيه سباديل، ”دعم الاتحاد بالكامل. لجهود المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني وليامز للجمع بين مجلسي النواب والأعلى للدولة. للاتفاق على قاعدة دستورية من أجل إجراء انتخابات نزيهة وشاملة“.

وجدد سباديل، خلال لقائه رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الليبي يوسف العقوري عبر التقنية الافتراضية. ”التزام الاتحاد الأوروبي بالعمل مع مجلس النواب ودعم استقرار ليبيا من خلال العمل مع بعثة الأمم المتحدة“. مشددا على ”رفض جميع الحلول التي تدعو للعنف، والالتزام بتنظيم الانتخابات في أقرب فرصة“.