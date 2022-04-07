اللافي يؤكد أهمية التعاون العسكري مع تركيا

أخبار ليبيا 24

أكد نائب رئيس المجلس الرئاسي عبد الله اللافي بصفته القائد الأعلى للجيش الليبي على أهمية التعاون الذي يجمع ليبيا وتركيا. في المجال العسكري، تنفيذاً للاتفاقيات الموقعة بينهما فى مجال التدريب والاستشارات الفنية، للاستفادة من الخبرة التركية في هذا المجال .

جاء ذلك خلال زيارة اللافي اليوم الخميس إلى غرفة العمليات المشتركة، بقاعدة معيتيقة. للوقوف على سير العمل بها بحسب المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي.

وأشاد اللافي بالتعاون الليبي التركي في المجال العسكري، لاسيما حرص الضباط الليبيين المكلفين بالعمل في غرفة العمليات. على الاستفادة من تجربة نظرائهم الأتراك في مجال تخصصهم.

وأكد الضباط العاملين بالغرفة، أن زيارة اللافي منحهتم دفعة معنوية ستساهم في تقديم الأفضل.