القبض على شخص يتاجر بالمخدرات والأسلحة في بنغازي

أخبار ليبيا24

ألقى الأمن في بنغازي القبض على شخص يقوم ببيع المخدرات والإتجار بالأسلحة النارية بمنطقة رأس إعبيدة، وذلك بعد أخذ الإذن من النيابة بمداهمة منزله.

وقال، الإعلام الأمني لمديرية أمن بنغازي، أن قسم التحريات العامة تمكن من ضبط شخص يقوم بالاتجار بالأسلحة النارية والمواد المخدرة، وذلك عقب ورود معلومات للقسم بالخصوص.

وأضاف، أن رئيس قسم التحريات العامة، رائد فوزي الفايدي، أصدر تعليماته بالبحث والتحري ومراقبة منزل الشخص المطلوب للتأكيد على مدى صحة المعلومات الواردة وجمع أكبر قدر من المعلومات.

الاتجار بالمخدرات

وقال، على الفور تم انتقال أعضاء التحريات لمنطقة رأس إعبيدة ومراقبة منزل الشخص المطلوب. وتم مشاهدته يقوم ببيع المواد المخدرة أمام منزله.

وعقب تقنين الإجراءات وأخذ الإذن من النيابة العامة بمداهمة المنزل تم انتقال أعضاء التحريات،. إلى منزل الشخص المطلوب وداهموا المنزل وضبطوا الشخص المطلوب وكان في حالة سُكر ظاهر.

وأضاف، أنه بتفتيش المنزل احترازيا تم العثور على عدد 8 قطع بنية اللون يشتبه بأن تكون مخدر حشيش،. إضافة إلى أسلحة نارية داخل غرفة نوم المتهم.

وقال الإعلام الأمني لمديرية أمن بنغازي، إن بالاستدلال مع المتهم تبين أنه يدعى ج.أ.م من مواليد 1970،. واعترف ببيعه للمواد المخدرة والتجارة بالأسلحة النارية. واتخذت كافة الإجراءات القانونية حياله وإحالته إلى النيابة العامة.