الصحة الأوروبية تحقق في تفشي السالمونيلا المرتبط بالشوكولاتة

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قالت، وكالة الصحة الأوروبية، إنها تحقق في عشرات الحالات المبلغ عنها والمشتبه بها من السالمونيلا المرتبطة بتناول الشوكولاتة في تسع دول على الأقل.

وفي بريطانيا وإيرلندا تم سحب الشوكولاتة “كيندر سوبرايز” من الأسواق، فيما قيل إنها خطوة احترازية.

وقالت، مجموعة الحلويات الإيطالية “فيريرو”، يوم الأربعاء إنه لم تظهر أي منتجات من كيندر تم طرحها في السوق إيجابية لبكتيريا السالمونيلا.

ولم تذكر وكالة الاتحاد الأوروبي، في بيانها، فيريرو أو أي شركة أخرى، لكنها حذرت يوم الأربعاء من أن الحالات المبلغ عنها كانت في الغالب بين أطفال دون سن العاشرة.

وسحبت مجموعة “فيريرو” العملاقة في مجال صناعة الشوكولا منتجات من علامتها التجارية الشهيرة “كيندر” مصنوعة في بلجيكا.

وشملت عملية السحب سلسلة منتجات من علامة “كيندر” التجارية مصنعة داخل مصنع “فيريرو” في مدينة أرلون البلجيكية وبيعت في فرنسا وبلجيكا وبريطانيا وايرلندا الشمالية وألمانيا والسويد.

وقال المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها، “إن تفشي المرض يتسم بارتفاع نسبة الأطفال،. الذين يتم إدخالهم إلى المستشفى، وبعضهم يعاني من أعراض سريرية حادة مثل الإسهال الدموي”. وقال المركز إن بريطانيا، لديها أكبر عدد من الحوادث، حيث بلغ عدد الحالات المؤكدة 63 حالة حتى 5 أبريل.

وأضاف، أن الدول الأخرى التي لديها حالات محتملة أو مؤكدة هي فرنسا وإيرلندا وبلجيكا وألمانيا ولوكسمبورغ. وكذلك هولندا والسويد والنرويج.

عدوى السالمونيلا

وقالت وكالة الصحة في الاتحاد الأوروبي إنها تحقق مع هيئة سلامة الغذاء الأوروبية في 134 حالة مؤكدة أو محتملة من السالمونيلا.

وقالت الوكالة الأوروبية إنه تم إطلاق عمليات سحب المنتجات في عدة دول،. بما في ذلك بلجيكا وفرنسا وألمانيا وأيرلندا ولوكسمبورغ وبريطانيا.

وعدوى السالمونيلا، هو مرض بكتيري منتشر يصيب السبيل المعوي. وعادة ما تعيش بكتيريا السالمونيلا في الأمعاء الحيوانية والبشرية، ويتم إراقتها من خلال البراز.

ويصاب البشر في معظم الأحيان من خلال المياه الملوثة أو الطعام الملوث. وفي العادة لا يعاني الأشخاص المصابين بعدوى السالمونيلا من أي أعراض.

ويعاني آخرون من الإسهال والحمى وتشنجات البطن في غضون 8 إلى 72 ساعة،. ومعظم الأشخاص الأصحاء يتعافون خلال أيام بدون علاج معين.